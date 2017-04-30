SarÄ±yer'de lÃ¼ks aracÄ± kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttular 2 Ã¶lÃ¼ var

DÃ¼n akÅŸam SarÄ±yer'de yaÅŸanan olayda seyir halindeki otomobilin Ã¶nÃ¼n kesen baÅŸka bir araÃ§taki saldÄ±rganlar ateÅŸ aÃ§tÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan aracÄ±n iÃ§indeki iki Ä°ran uyruklu kiÅŸi can verdi

Seyir halindeki otomobilin önünü kesen baÅŸka bir araçtaki saldÄ±rganlarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu lüks araçtaki iki Ä°ran uyruklu kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Olay, Maslak AyazaÄŸa Caddesi Levent istikametinde saat 20.15 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya göre; cadde üzerinde seyreden içinde iki Ä°ran uyruklu kiÅŸinin bulunduÄŸu 34 RB 9549 plakalÄ± lüks aracÄ±n önü 34 HD 9999 plakalÄ± bir cip tarafÄ±ndan kesildi. Cipten inen kiÅŸi yada kiÅŸiler araca ateÅŸ açtÄ±.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERÄ°NDE HAYATINI KAYBETTÄ°

SaldÄ±rganlar ateÅŸ açtÄ±ktan sonra olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri ve polis yönlendirildi. Ä°lk müdahaleyi olay yerinde yapan saÄŸlÄ±k ekipleri aracÄ± kullanan S.K.’nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. Araçta bulunan ve aÄŸÄ±r yaralanan M.M. ise Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu aÄŸÄ±r olan M.M yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

POLÄ°S Ä°NCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldÄ±. Olay yeri inceleme ekipleri, ÅŸerit çekerek araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için çevrede bulunan güvenlik kamerasÄ±na ait kayÄ±tlarÄ± incelemeye aldÄ±. Öte yandan, aynÄ± caddeden geçen ÿSarÄ±yer Belediye BaÅŸkanÄ± Åžükrü Genç, olay yerinde durarak yetkililerden bilgi aldÄ±. Genç, aldÄ±ÄŸÄ± ilk bilgilere göre olayÄ±n alacak, verecek meselesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ÅžÜPHELÄ° ARAÇ YANMIÅž HALDE BULUNDU

Åžüpheli aracÄ±n peÅŸine düÅŸen ekipler, zanlÄ±lara ait olduÄŸu öne sürülen aracÄ±, Kemerburgaz yolu üzerinde ise ateÅŸe verilmiÅŸ bir halde buldu. Polis zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.