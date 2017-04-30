1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ Ä°zmir'i kana bulayacaklardÄ± bu sabah yakalandÄ±lar

Ä°zmir'de 1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i Ve EmekÃ§i BayramÄ±'nda katliam planÄ± yapan 6 kiÅŸi bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yapÄ±lan operasyonda 1 MayÄ±s'ta eylem yaparak kaos ortamÄ± oluÅŸturma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan ÅŸüphelilerin DEAÅž Terör Örgütü üyesi olduÄŸu, 2'sinin Suriye'den geldiÄŸi tespit edildi.
GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin 1 MayÄ±s'a katÄ±lan gruplara yönelik terör eylemi hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenirken ikametlerinde yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da örgütsel yayÄ±n ve materyal ele geçirildi.
KarÅŸÄ±yaka, Bornova, BayraklÄ± ve Buca'da yakalanan ÅŸüpheliler tahkikatÄ±n sürdürüldüÄŸü Ä°zmir Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ne getirildi.
Kaynak: Hürriyet