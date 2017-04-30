Dikkat Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ o yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle 30 bin 101 personel gÃ¶rev yapacak. Kentte bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma günü kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda ve alÄ±nacak güvenlik tedbirlerine iliÅŸkin saat 05.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollarÄ± ve alÄ±nacak önlemleri açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamada, “KutlamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± BakÄ±rköy ilçesinde Ä°ncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, Ä°smail Erez BulvarÄ±, Ekrem Kurt BulvarÄ±, Fikret YüzaltÄ± Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, AkÄ±l Hastanesi Caddesi trafiÄŸe kapanacak. Alternatif güzergahlar olarak; D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik SaÄŸlam Caddesi kullanÄ±lacaktÄ±r” denildi.

BeyoÄŸlu ve ÅžiÅŸli'de kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

BeyoÄŸlu ve ÅžiÅŸli ilçelerinde, TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±, Mete Caddesi, GümüÅŸsuyu Caddesi, SÄ±ra Selviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada bu güzergahlarda, “UnkapanÄ± Köprüsü'nden ve PerÅŸembe PazarÄ±'ndan gelen akÄ±m KasÄ±mpaÅŸa ve Karaköy istikametine, KasÄ±mpaÅŸa'dan gelen akÄ±m tuz ambarÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akÄ±m Divan KavÅŸaÄŸÄ±ndan tünel üzerinden ÅžiÅŸli istikametine veya stat üzerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akÄ±m, GümüÅŸsuyu'na verilmeden BeÅŸiktaÅŸ ya da Karaköy istikametine, ÅžiÅŸhane'den gelen akÄ±m, KasÄ±mpaÅŸa ve UnkapanÄ± Köprü istikametine, ÅžiÅŸli'den gelen akÄ±m, Yedikuyular Caddesi ve Taksim Tünel üzerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, Defterdar YokuÅŸu'ndan Taksim'e çÄ±kan yol kapalÄ± olacaÄŸÄ± için gelen akÄ±m akarsu yokuÅŸu ve taktaki yokuÅŸu istikametine, Mebusan YokuÅŸu Caddesi çÄ±kÄ±ÅŸ istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesiÅŸim noktasÄ±ndan kapatÄ±larak akÄ±m, Karaköy istikametine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesi kapatÄ±lacak, alternatif olarak; Abide-i Hürriyet Caddesi kullanÄ±lacaktÄ±r” denildi.

DENÄ°Z MOTORLARI VE TAKSÄ° ÇEVRESÄ°NDEKÄ° METROLAR ÇALIÅžMAYACAK

Bu yollarÄ±n yanÄ± sÄ±ra toplu taÅŸÄ±mlarda ise BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskeleleri, Avrupa yakasÄ±ndan Anadolu yakasÄ±na, Anadolu yakasÄ±ndan Avrupa yakasÄ±na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arasÄ± çalÄ±ÅŸan Tünel seferleri, Taksim- KabataÅŸ arasÄ± çalÄ±ÅŸan füniküler seferleri, Ä°stiklal Caddesinde çalÄ±ÅŸan Nostalji TramvayÄ±, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± üzerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± saat 05.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar seferlere kapalÄ± olacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

HELÄ°KOPTER UÇUÅžLARINA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEYECEK

BeyoÄŸlu ilçesi Taksim MeydanÄ±, ÅžiÅŸli ilçesi Mecidiyeköy, Fatih ilçesi Saraçhane, BeÅŸiktaÅŸ ilçesi Dolmabahçe MeydanÄ±, KadÄ±köy Ä°skele MeydanÄ±, BakÄ±rköy ilçesi Halk pazarÄ±, BakÄ±rköy Meydan ve civarÄ±nda helikopter uçuÅŸlarÄ±na müsaade edilmeyeceÄŸi bildirildi.