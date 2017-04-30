Feci kaza MinibÃ¼s yoldan Ã§Ä±ktÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Konya'nÄ±n SeydiÅŸehir ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda minibÃ¼s yoldan Ã§Ä±karak ÅŸarampole devrildi. Kaza sonucunda 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 19 kiÅŸi yaralandÄ±

Sabaha karÅŸÄ± SeydiÅŸehir- BeyÅŸehir kara yolu üzerindeki Akçalar mevkisinde meydana gelen kazada. Emre Salatan yönetimindeki 42 EC 300 plakalÄ± minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çÄ±karak ÅŸarampole devrildi. Kazada sürücü Emre Salatan ile birlikte minibüsteki 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ä°stanbul'a düzenledikleri geziden Konya’nÄ±n BozkÄ±r Ä°lçesi’ne döndükleri belirtilen yaralÄ±lar ambulanslarla SeydiÅŸehir ve BeyÅŸehir'deki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acil serviste tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olan 3 kiÅŸi Konya'ya sevk edildi.DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n durumunun iyi olduÄŸu kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.