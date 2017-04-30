30 Nisan 2017 il il hava durumu nasÄ±l olacak

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±k deÄŸerleri artÄ±yor. 30 Nisan 2017 tarihinde il il hava durumu haberimizde

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n güney ve iç kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batÄ±, Karadeniz ile güneydoÄŸu kesimlerde kuzey ve doÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 27

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 23

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 28

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 33

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Samsun: Az bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 26