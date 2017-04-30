Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/04/2017 11:23

30 Nisan 2017 il il hava durumu nasÄ±l olacak

hava durumu

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±k deÄŸerleri artÄ±yor. 30 Nisan 2017 tarihinde il il hava durumu haberimizde

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n güney ve iç kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batÄ±, Karadeniz ile güneydoÄŸu kesimlerde kuzey ve doÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 27

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 23

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 28

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k 33

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 26

Samsun: Az bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, öÄŸle saatlerinden sonra parçalÄ± yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 26

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Erol Bilecik

TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ±ndan 1 MayÄ±s mesajÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik mesaj yayÄ±nladÄ±

Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± 31 alan Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Tunceli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bazÄ± alanlarda Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Vasip Åžahin

Ä°stanbul Valisi Åžahin'in 1 MayÄ±s mesajÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, 1 MayÄ±s nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±