Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/04/2017 11:35

Ä°zmir'de DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi 6 kiÅŸi yakalandÄ±

gÃ¶zaltÄ±

Ä°zmir'de sabah saatlerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ eylem planÄ± olan 6 kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri sabah saatlerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüphelilerin ikametlerinde yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.ZanlÄ±larÄ±n, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nde Ä°zmir'de eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde olduklarÄ± öÄŸrenildi.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Åžubesine götürüldü.

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