Ä°stanbullular dikkat bugÃ¼n bu yollar kapalÄ±

Ä°stanbul YarÄ± Maratonu ve FenerbahÃ§e ile Ã‡aykur Rizespor arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar araÃ§ trafiÄŸine kapalÄ± olacak

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°stanbul YarÄ± Maratonu ile ilgili olarak saat 02.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸu ÅŸekilde belirtildi:

Eyüp:

-SilahtaraÄŸa Caddesi (Eyüp Devlet Hastanesinden Eyüp istikametine kapatÄ±lacak),

-Bahariye Caddesi,

-Hz. Halid BulvarÄ± (8 MayÄ±s KavÅŸak istikametine kapatÄ±lacak)

-Feshane önü,

-Yavedut Caddesi ( Haliç Sahil Yolu ),

-D-100 Kuzey Yol Haliç Köprü BaÄŸlantÄ± Yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüÅŸ yapÄ±lmayacak)

-D-100 Güney Yol Haliç Köprü BaÄŸlantÄ± Yolu ( Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüÅŸ yapÄ±lmayacak),

-Savaklar Caddesi,

Fatih:

-Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine baÄŸlÄ± sokak ve caddeler (Balat Sahil Yolu),

-MürselpaÅŸa Caddesi ve MürselpaÅŸa Caddesine baÄŸlÄ± sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),

-AbdülezelpaÅŸa Caddesi ve AbdülezelpaÅŸa Cad. baÄŸlÄ± sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),

-Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine baÄŸlÄ± sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),

-RagÄ±p GümüÅŸpala Caddesi ve RagÄ±p GümüÅŸpala Caddesine baÄŸlÄ± sokak ve caddeler (Eminönü Sahil Yolu ),

-Cemil Birsel Caddesi,

-Galata Köprüsü (iki yönlü trafiÄŸe kapatÄ±lacak),

-ReÅŸadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu),

-Ankara Caddesi Sirkeci baÄŸlantÄ±sÄ±,

-Araba VapurlarÄ± giriÅŸleri,

-Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Samatya Hastanesi Ä±ÅŸÄ±klar arasÄ± çift yönlü arasÄ±),

-Gülhane ParkÄ± sahil alt giriÅŸleri,

-Cankurtaran (AhÄ±rkapÄ± Sokak ve AhÄ±rkapÄ± Ä°skele Sokaktan sahil istikametine dönüÅŸ yapÄ±lmayacak),

-ÇatladÄ±kapÄ± (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden sahil istikametine dönüÅŸ yapÄ±lmayacak),

-KumkapÄ± (Kumluk Sokaktan sahil istikametine dönüÅŸ yapÄ±lmayacak),

-NamÄ±k Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi baÄŸlantÄ±sÄ±,

-Gazi Mustafa KemalpaÅŸa Caddesi Sahil Kenndy Caddesi baÄŸlantÄ±sÄ± (AkÄ±m varyant üzerinden geri çevrilecek),

-Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RÄ°ZESPOR MAÇI

Fenerbahçe- Çaykur Rizesor maçÄ± için saat 13.00'dan itibaren kapalÄ±cak yollar ile alternatif güzergahlar ÅŸu ÅŸekilde belirtildi:

- D-100 güney yol BoÄŸaziçi Köprüsünden geliÅŸ Üsküdar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney baÄŸlantÄ± yolu,

- Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtçu ParkÄ± Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m)

- BaÄŸdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi arkasÄ± TaÅŸköprü Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m)

Alternatif Güzergâhlar;

- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

- D-100 Karayolu