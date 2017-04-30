Ä°stanbul ValiliÄŸinden 1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼yle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ alÄ±nacak tedbirlerle ilgili olarak yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

YapÄ±lan açÄ±klamada “1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü, ülkemiz genelinde olduÄŸu gibi Ä°stanbul ilimizde de çeÅŸitli etkinliklerle kutlanacaktÄ±r. Ä°ÅŸçi ve emekçilerimizin, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve haklarÄ±na sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± Devletimizin her zaman öncelikli konularÄ± arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. 1 MayÄ±s’Ä±n iÅŸçi ve emekçilerimizle huzur ve barÄ±ÅŸ içerisinde kutlanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla aÅŸaÄŸÄ±daki tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r: O Ä°limiz genelinde; vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla 30.101 Emniyet mensubumuz görev alacaktÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n günlük hayatÄ±nÄ±n aksamamasÄ± için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve ÅžiÅŸhane Metro istasyonlarÄ± kapalÄ± kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiÅŸ yapacaktÄ±r. AyrÄ±ca KabataÅŸ-Taksim Füniküler hattÄ± ve Karaköy-Tünel Füniküler hattÄ± ile BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy Ä°skeleleri (Dentur ve Turyol Ä°skeleleri dahil) hizmet vermeyecektir” denildi.

BAKIRKÖY’DE KAPATILACAK YOLLAR

AçÄ±klamada iptal edilen seferlerin haricinde Ä°stanbul’da toplu ulaÅŸÄ±m vasÄ±talarÄ± hizmetlerine devam edileceÄŸi belirtilirken, 1 MayÄ±s 2017 Pazartesi saat 04.00’dan kutlamalar sona erene kadar BakÄ±rköy’de trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸöyle olacak; Ä°ncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, Ä°smail Erez BulvarÄ±, Ekrem Kurt BulvarÄ±, Fikret YüzaltÄ± Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, AkÄ±l Hastanesi Caddesi. Belirlenen alternatif güzergâhlar ise ÅŸöyle:D-100 Kuzey-Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Yüce Tarla Caddesi, Ä°skele Caddesi, Prof. Turan GüneÅŸ Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik SaÄŸlam Caddesi.

BEYOÄžLU’NDA KAPATILACAK YOLLAR

BeyoÄŸlu’nda trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ise ÅŸöyle: TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±, Mete Caddesi, GümüÅŸsuyu Caddesi, SÄ±raselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arasÄ± tüneli (gidiÅŸ-geliÅŸ). Alternatif güzergâhlar: UnkapanÄ± Köprüsü’nden ve PerÅŸembe PazarÄ±’ndan gelen akÄ±m, KasÄ±mpaÅŸa ve Karaköy istikametine, KasÄ±mpaÅŸa’dan gelen akÄ±m, Tuz AmbarÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen akÄ±m, Divan KavÅŸaÄŸÄ±’ndan ve Tünel üzerinden ÅžiÅŸli istikametine veya Stat üzerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi’nden gelen akÄ±m, GümüÅŸsuyu’na verilmeden BeÅŸiktaÅŸ veya Karaköy istikametine yönlendirilecek.

VALÄ°LÄ°KTEN UYARI

AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere de yer verildi; “Ä°ÅŸçi ve emekçi kardeÅŸlerimizin 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü’nü kutlar; vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan, izin verilen alanlar dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan toplanma çaÄŸrÄ±larÄ±na itibar etmemeleri, resmi kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n ve görevli personellerin ikaz ve uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almalarÄ± ve alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ± esnasÄ±nda kurallara uymalarÄ± hususlarÄ±nda destek, anlayÄ±ÅŸ ve hassasiyet beklentimizi ifade eder, Kamuoyunun bilgilerine saygÄ±yla sunarÄ±z.”