Ä°stanbul Valisi Åžahin'in 1 MayÄ±s mesajÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, 1 MayÄ±s nedeniyle bir mesaj yayÄ±nladÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma günü kapsamÄ±nda yazÄ±lÄ± bir mesaj yayÄ±nladÄ±. Vali Åžahin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda bütün iÅŸçilerin bayramÄ±nÄ± kutladÄ±. Vali Åžahin'in MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü mesajÄ± ÅŸöyle:

"1 MayÄ±s; ülke kalkÄ±nmasÄ±na ve ekonominin geliÅŸmesine, emeÄŸini alÄ±n teriyle birleÅŸtirerek katkÄ± saÄŸlayan, gayret sarf eden bütün iÅŸçi ve emekçi kardeÅŸlerimizin dostluk, birlik ve beraberlik simgesi olarak kutladÄ±klarÄ± yegane bayramdÄ±r.

Üretimin bel kemiÄŸi olan iÅŸçilerimizin haklarÄ±nÄ±n gözetilip korunmasÄ±, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi hususlarÄ±nda gerek devletimiz, gerekse sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zca çok önemli çalÄ±ÅŸmalar yürütülmüÅŸ, yasal düzenlemeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu baÄŸlamda gerçekleÅŸtirilen her türlü çalÄ±ÅŸma, hem ülke kalkÄ±nmamÄ±z, hem de çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z için müreffeh geleceÄŸe daha güvenle, inançla ve umutla yürümemize imkan saÄŸlayacaktÄ±r. Bu düÅŸüncelerle güçlü Türkiye'nin inÅŸasÄ±nda alÄ±n teri dökerek emek sarf eden tüm iÅŸçilerimizin 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü kutluyor; çalÄ±ÅŸma hayatlarÄ±nda saÄŸlÄ±k, mutluluk ve baÅŸarÄ±lar diliyorum."