Valilik aÃ§Ä±kladÄ± 31 alan Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Tunceli ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bazÄ± alanlarda Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Tunceli ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Terörle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin korunmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan girilmesinde sakÄ±nca bulunan, aÅŸaÄŸÄ±da koordinat bilgileri yazÄ±lÄ± Tunceli Ä°li, Tunceli Merkez, OvacÄ±k, Pülümür, Hozat ve NazÄ±miye Ä°lçe sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki 31 ayrÄ± bölgede 01 MayÄ±s 2017- 15 MayÄ±s 2017 tarihleri arasÄ±nda Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiÅŸtir. HalkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan giriÅŸler yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

Valilik açÄ±klamasÄ±nda özel güvenlik bölgesinin bulunduÄŸu yerlerin Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Gözlek-Sepertek, Kutu Deresi, Ahpanos-Salderesi, Laç Deresi, OvacÄ±k EroÄŸlu Mahallesi, Mercan DaÄŸlarÄ±, KÄ±ran Deresi, KÄ±nÄ±kan Tepe, Golan YaylasÄ±, EÄŸerci Mahallesi, DülbektaÅŸÄ±, KaraoÄŸlan DaÄŸÄ±, Yarpuzlu Mahallesi, AlisÄ±rtÄ± Geçidi, Dalav YaylasÄ±, Karagöl YaylasÄ±, Kurugöl YaylasÄ±, BastÄ±r YaylasÄ±, Kurt YaylasÄ±, ÇeÅŸme YaylasÄ±, Yel YaylasÄ±, Ganikastik, ÇÄ±ÄŸÄ±rlÄ± YaylasÄ±, Karadere, NazÄ±miye-Tavuklu-DoÄŸantaÅŸ, Dokuzkaya, Pülümür YoncalÄ±k YaylasÄ±, SarÄ±gül YaylasÄ±, Hozat Kinzir OrmanlarÄ± bölgesi olduÄŸu bildirildi.