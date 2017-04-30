TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ±ndan 1 MayÄ±s mesajÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde TÃœSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik mesaj yayÄ±nladÄ±

Bilecik, mesajÄ±nda, emeÄŸin istisnasÄ±z karÅŸÄ±lÄ±k bulmasÄ± ve kapsayÄ±cÄ± sosyal haklarla teminat altÄ±nda olmasÄ±nÄ±n çaÄŸdaÅŸ bir demokrasi ve müreffeh bir toplum anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n temel koÅŸullarÄ± olduÄŸunu belirtti.

Toplumun tüm çalÄ±ÅŸan kesimleriyle güçlü diyalog, kiÅŸisel ve mesleki geliÅŸimi destekleyen iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n, çalÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸinin temelini oluÅŸturduÄŸu çaÄŸdaÅŸ çalÄ±ÅŸma anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütü olduÄŸunu vurgulayan Bilecik, "Ülkemizin iÅŸ gücü ve çalÄ±ÅŸma ortamÄ±na iliÅŸkin politikalarÄ±n devlet, çalÄ±ÅŸan ve iÅŸveren temsilcileri nezdinde tam bir iÅŸ birliÄŸi içerisinde ele alÄ±nmasÄ±, ekonomik büyüme, iÅŸsizlik ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ekonomiyle mücadele, kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ± ve çalÄ±ÅŸma standartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi alanlarÄ±nda kapsamlÄ± ilerlemeler saÄŸlayacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Bilecik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tüm dünyayÄ± hÄ±zla etkisi altÄ±na alan dijital dönüÅŸüm ve yeni sanayi devrimi, çalÄ±ÅŸma anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± da kökten deÄŸiÅŸtirmektedir. Bu deÄŸiÅŸim ikliminde temennimiz, çalÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n tüm sosyal paydaÅŸlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla, yeni dönemin ihtiyaç ve koÅŸullarÄ±na uygun olacak ÅŸekilde kapsamlÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ± ve deÄŸerlendirilmesidir. Ülkemiz, özellikle Avrupa BirliÄŸi’ne uyum süreci kapsamÄ±nda, sosyal politikalar ve çalÄ±ÅŸma ortamÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli ilerlemeler kaydetmiÅŸtir. Söz konusu dönemde atÄ±lan olumlu adÄ±mlarÄ±n sürekliliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, uluslararasÄ± rekabetin ve milli menfaatlerimizin bir gereÄŸidir. Bu çerçevede ilgili mevzuat uyumu baÅŸlÄ±klarÄ±nda ilerlemek, çalÄ±ÅŸma dünyamÄ±z ve toplumsal refahÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan çok olumlu etkiler yaratacaktÄ±r. TÜSÄ°AD olarak 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü’nü kutlar, 1 MayÄ±s’Ä±n coÅŸku, özgürlük ve güven içinde geçmesini dileriz.“