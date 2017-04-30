Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 30/04/2017 19:29

17 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisinin acÄ± sonu

lise Ã¶ÄŸrencisi

Samsun'da meydana gelen olayda 17 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisinin 11. kattan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konut BulvarÄ±'nda 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 17 yaÅŸÄ±ndaki M.U.Ç., 11. kattan aÅŸaÄŸÄ± düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan M.U.Ç., kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Samsun Ondokuz MayÄ±s Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde yapÄ±lan müdahalelere raÄŸmen bugün hayatÄ±nÄ± kaybetti. Gencin ölümü ailesini ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸdu. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.

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