TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ± bakÄ±n hangi ilde yaÅŸÄ±yor

TÃ¼rkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler arasÄ±nda ilk sÄ±rada Sinop yer aldÄ±

Türkiye Ä°statistik Kurumunun (TÜÄ°K) 2014 yÄ±lÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre Türkiye'de en mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentler sÄ±ralamasÄ±nda birinci olan Sinop, 2016'da da ilk sÄ±rada yer aldÄ±.TÜÄ°K tarafÄ±ndan daha önce yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda "YaÅŸam memnuniyeti en yüksek, en güvenli ÅŸehir, yaÅŸlÄ± nüfusun en fazla olduÄŸu kent" gibi konularda ilk sÄ±rada bulunmasÄ±yla dikkati çeken Sinop, yeniden Türkiye'nin en mutlu insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kent seçilerek ikinci kez bu unvanÄ±n sahibi oldu.

Åžehir merkezinde trafik Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± "hoÅŸgörü kenti" Sinop, ikinci kez aldÄ±ÄŸÄ± bu unvanla adeta mutluluÄŸuna mutluluk kattÄ±.

"FarklÄ± özellikleriyle Türkiye gündeminde kendisine yer buluyor"

Belediye BaÅŸkanÄ± Baki Ergül, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'nin en mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kent sÄ±ralamasÄ±nda ikinci kez ilk sÄ±rada yer almalarÄ±ndan dolayÄ± gurur duyduklarÄ±nÄ± söyledi.

SinoplularÄ±n kendilerini mutlu hissetmelerinin birden fazla nedeni bulunduÄŸunu dile getiren Ergül, yerel yöneticiler olarak insanlarÄ± mutlu edebilmek için mesai saati gözetmeden çalÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini anlattÄ±.

Sinop'un her geçen gün farklÄ± özellikleriyle Türkiye gündeminde kendisine yer bulduÄŸuna iÅŸaret eden Ergül,"Sinop doÄŸal güzelliÄŸi, insanlarÄ±n birbirlerine olan yaklaÅŸÄ±mlarÄ±ndan ötürü bu unvanÄ± sonuna kadar hak ediyor. Bu araÅŸtÄ±rma bize gösteriyor ki her sene mutluluÄŸumuza mutluluk katÄ±yoruz. Çünkü Sinop, toplumun her kesiminin kendisini rahatça ifade edebildiÄŸi bir hoÅŸgörü ve sevgi kenti. Güvenlik, ulaÅŸÄ±m, yerel hizmetlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n memnuniyetlerini görüyoruz. Bu unvana yeniden sahip olmaktan dolayÄ± gurur duyduk. Biz de yerel yöneticiler olarak bu kentin insanlarÄ±nÄ± mutlu edebilmek için gece gündüz çalÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." diye konuÅŸtu.

"KadÄ±nlar için çok güvenli bir ÅŸehir"

Sinop'un ikinci kez mutlu ÅŸehir seçilmesi, kentte yaÅŸayan vatandaÅŸlarca memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±.

Gülbahar Karaduman KarslÄ±, Sinop'un en büyük özelliÄŸinin insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Kentin her yerine rahatlÄ±kla ulaÅŸÄ±m saÄŸlanabildiÄŸini vurgulayan KarslÄ±, Sinop'un özellikle kadÄ±nlar için çok güvenli bir ÅŸehir olduÄŸunu söyledi.