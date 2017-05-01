Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 08:24

Taksimâ€™e Ã§Ä±kan yollar sabaha karÅŸÄ± kapatÄ±ldÄ±

Taksim

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± Taksim ve Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemler Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma günü nedeniyle Taksim MeydanÄ±’nÄ±n kutlamalara yasaklanmasÄ±yla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karÅŸÄ± belirlenen noktalara konuldu. TOMA’lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeÅŸitli noktalara konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

MEYDANA ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFÄ°ÄžÄ°NE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda Taksim’e çÄ±kan yollar saat 05.00’ten itibaren kademeli olarak trafiÄŸe kapatÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Araçlar ise daha önceden belirlenen diÄŸer güzergahlara yönlendirildi.

 
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1 mayÄ±s

1 MayÄ±s'ta bazÄ± yollar trafiÄŸe kapandÄ± 2 kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ±n BakÄ±rkÃ¶y'e alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 kadÄ±nÄ±n Taksim MeydanÄ±'nda slogan atmasÄ± sonucu polisler mÃ¼dahalede bulundu