Taksimâ€™e Ã§Ä±kan yollar sabaha karÅŸÄ± kapatÄ±ldÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± Taksim ve Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemler Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma günü nedeniyle Taksim MeydanÄ±’nÄ±n kutlamalara yasaklanmasÄ±yla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karÅŸÄ± belirlenen noktalara konuldu. TOMA’lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeÅŸitli noktalara konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

MEYDANA ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFÄ°ÄžÄ°NE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda Taksim’e çÄ±kan yollar saat 05.00’ten itibaren kademeli olarak trafiÄŸe kapatÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Araçlar ise daha önceden belirlenen diÄŸer güzergahlara yönlendirildi.