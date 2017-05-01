Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 08:27

Hatay'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve PKK arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

hatayda Ã§atÄ±ÅŸma

Hatay'Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile terÃ¶ristlerin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda 1 asker ile 1 gÃ¼venlik korucusu yaralandÄ±

Dörtyol ilçesine baÄŸlÄ± Pekmezci YaylasÄ± kÄ±rsalÄ±nda saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK’lÄ± teröristlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Teröristlerin açtÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸ sÄ±rasÄ±nda, 1 asker ile 1 güvenlik korucusu yaralandÄ±. Güvenlik güçlerinin karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle bir süre çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Bölgeye takviye birlikler ve ambulanslar sevk edildi. YaralÄ±larÄ±n getirileceÄŸi Dörtyol Devlet Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k personeli hazÄ±r duruma getirilirken, kaçan teröristlerin yakalanmasÄ± için bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
marmara denizi

Marmara Denizi turuncuya bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ Uzmanlar nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Her yÄ±l Nisan-MayÄ±s aylarÄ±nda denizdeki renk deÄŸiÅŸimiyle ilgili merak eden vatandaÅŸlara uzmanlardan aÃ§Ä±klama geldi

terÃ¶rist ceset

Ã–ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristlerin cesetlerini yakalanan PKK'lÄ±lar topladÄ±

Tunceli'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 8 terÃ¶ristin cesedini 2'si yaralÄ± teslim olan 12 PKK'lÄ± topladÄ±

1 mayÄ±s

1 MayÄ±s'ta bazÄ± yollar trafiÄŸe kapandÄ± 2 kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ±n BakÄ±rkÃ¶y'e alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 kadÄ±nÄ±n Taksim MeydanÄ±'nda slogan atmasÄ± sonucu polisler mÃ¼dahalede bulundu