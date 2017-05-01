Hatay'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve PKK arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

Hatay'Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile terÃ¶ristlerin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda 1 asker ile 1 gÃ¼venlik korucusu yaralandÄ±

Dörtyol ilçesine baÄŸlÄ± Pekmezci YaylasÄ± kÄ±rsalÄ±nda saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK’lÄ± teröristlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Teröristlerin açtÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸ sÄ±rasÄ±nda, 1 asker ile 1 güvenlik korucusu yaralandÄ±. Güvenlik güçlerinin karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle bir süre çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Bölgeye takviye birlikler ve ambulanslar sevk edildi. YaralÄ±larÄ±n getirileceÄŸi Dörtyol Devlet Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k personeli hazÄ±r duruma getirilirken, kaçan teröristlerin yakalanmasÄ± için bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.