Ä°stanbullular dikkat bugÃ¼n o yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼nde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak adÄ±na Ä°stanbul'da bazÄ± yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul'da "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü" etkinlikleri kapsamÄ±nda bugün bazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.Etkinliklerde alÄ±nacak emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda saat 05.00'ten itibaren BakÄ±rköy ilçesinde Ä°ncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, Ä°smail Erez BulvarÄ±, Ekrem Kurt BulvarÄ±, Fikret YüzatlÄ± Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve AkÄ±l Hastanesi Caddesi trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

Ä°lçede alternatif güzergah olarak, D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy, Yüce Tarla, Ä°skele, Prof. Turan GüneÅŸ, Karabal ve Dr. Tevfik SaÄŸlam caddeleri kullanÄ±lÄ±yor.

BeyoÄŸlu ve ÅžiÅŸli ilçelerinde ise TarlabaÅŸÄ± BulvarÄ±, Mete, GümüÅŸsuyu,SÄ±ra Selviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

Bu güzergahlarda trafik, UnkapanÄ± Köprüsü'nden ve PerÅŸembe PazarÄ±'ndan gelen akÄ±m KasÄ±mpaÅŸa ve Karaköy istikametine, KasÄ±mpaÅŸa'dan gelen akÄ±m tuz ambarÄ± Ä±ÅŸÄ±klardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akÄ±m Divan kavÅŸaÄŸÄ±ndan tünel üzerinden ÅžiÅŸli istikametine veya stat üzerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akÄ±m GümüÅŸsuyu'na verilmeden BeÅŸiktaÅŸ ya da Karaköy istikametine, ÅžiÅŸhade'den gelen akÄ±m, KasÄ±mpaÅŸa ve UnkapanÄ± Köprü istikametine, ÅžiÅŸli'den gelen akÄ±m Yedikuyular Caddesi ve Tünel Taksim Tünel üzerinden BeÅŸiktaÅŸ istikametine, Defterdar yokuÅŸundan Taksim'e çÄ±kan yol kapalÄ± olacaÄŸÄ± için gelen akÄ±m Akarsu YokuÅŸu ve Taktaki YokuÅŸu istikametine, Mebusan YokuÅŸu Caddesi çÄ±kÄ±ÅŸ istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesiÅŸim noktasÄ±ndan kapatÄ±larak akÄ±m Karaköy istikametine yönlendiriliyor.

Halaskargazi Caddesi kapatÄ±ldÄ±, alternatif olarak Abide-i Hürriyet Caddesi kullanÄ±lÄ±yor.

AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arasÄ± çalÄ±ÅŸan Tünel seferleri, Taksim-KabataÅŸ arasÄ± çalÄ±ÅŸan füniküler seferleri, Ä°stiklal Caddesi'nde çalÄ±ÅŸan nostalji tramvayÄ±, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± üzerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± da saat 05.00'ten itibaren kapatÄ±ldÄ±. Bu seferler etkinlik bitimine kadar kapalÄ± olacak.

Öte yandan, Taksim MeydanÄ±, Mecidiyeköy, Saraçhane, Dolmabahçe MeydanÄ±, KadÄ±köy Ä°skele MeydanÄ±, BakÄ±rköy Halk PazarÄ±, BakÄ±rköy Meydan ve civarÄ±ndaki helikopter uçuÅŸlarÄ±na da müsaade edilmiyor.