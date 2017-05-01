Marmara Denizini gÃ¶ren vatandaÅŸlar ÅŸok yaÅŸadÄ±

TekirdaÄŸâ€™Ä±n SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esindeki vatandaÅŸlar sabah gÃ¶rdÃ¼kleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda adeta dondu kaldÄ±

Sabah saatlerinde TekirdaÄŸ’Ä±n merkez ilçesi SüleymanpaÅŸa’da bulunan sahil kesiminde baÅŸlayan turuncu renk istilasÄ±, vatandaÅŸlar arasÄ±nda merak konusu oldu.

UZMANLARDAN YAPILAN AÇIKLAMADA OLAY ’ÖTROFÄ°KASYON’

Uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise bunun bir ötrofikasyon olayÄ± olduÄŸundan bahsedilerek, “Ötrofik sularÄ±n inorganik ya da organik fosfor ve daha az miktarda azot formlarÄ±yla zenginleÅŸmesi anlamÄ±na gelmektedir. Bu besin elementlerinin artÄ±ÅŸÄ± mikro alglerin aÅŸÄ±rÄ± geliÅŸmesine neden olurlar. Su kaynaklarÄ±mÄ±za, dÄ±ÅŸarÄ±dan çeÅŸitli enerji düzeylerinde maddeler girmektedir. Nitratlar ve fosfatlar gibi besin tuzlarÄ± akarsularÄ±n drenaj alanlarÄ± ile arÄ±tÄ±mdan geçmemiÅŸ kentsel kanalizasyon ve endüstriyel sular yolu ile ortama katÄ±lÄ±rlar. Bu besin maddeleri su ortamÄ±nda alglerin büyümesine neden olarak primer besin döngüsünde aÅŸÄ±rÄ± üretime neden olurlar. Su ortamÄ±nda, besin maddelerinin bol olduÄŸu ortamlar ötrofik sular olarak tanÄ±mlanÄ±r.

Oligotrofik sularda Ä±ÅŸÄ±k geçirgenliÄŸi 15 metreye kadar ulaÅŸÄ±rken, ötrofik sularda bu deÄŸer 1.5 metre veya daha azdÄ±r. Bu nedenle güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± sadece suyun en üst tabakalarÄ±na sÄ±zabilirler ve fotosentez sadece bu kÄ±sÄ±mlarda görülür. Besin maddelerinin zenginliÄŸi nedeniyle bu sÄ±nÄ±rlÄ± bölgede çok yoÄŸun bir su yaÅŸamÄ± oluÅŸur. Sonuç olarak ortaya çÄ±kan yoÄŸun üretim nedeniyle ürün kalÄ±ntÄ±larÄ± suyun derin tabakalarÄ±na çökerek burada çözünmüÅŸ oksijen deriÅŸiminde önemli azalmalara neden olurlar. Bunun yanÄ±nda üst katmandaki fotosentez olayÄ±nÄ±n günlük periyodik deÄŸiÅŸimleri tüm su kütlesinde geceleri O2’nin tamamen yok olmasÄ±na neden olabilir. Oksijenin bu ÅŸekilde tükenmesi, sucul yaÅŸamÄ±n önemli bir bölümünün ani ölümüne ve ortamda uzun süreli anaerobik durumlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olur. Antropojenik etkilerle denizin sÄ±ÄŸ olduÄŸu kesimlerin bu ÅŸekilde kirlenmesi neticesinde deniz kÄ±yÄ±larÄ±nda turuncu renkli bir su tabakasÄ± oluÅŸur. Bu durumu önlemek ve denizlerdeki ekosistemi korumak için denizlerimizi temiz tutalÄ±m ve koruyalÄ±m" ifadelerine yer verildi.