1 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ metrobÃ¼s Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor mu iÅŸte cevabÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°stanbul'da metrobÃ¼s seferlerinin devam edip etmeyeceÄŸi merak konusu oldu

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda Anadolu-Avrupa yakasÄ± arasÄ±nda bazÄ± seferlerin icra edilememesi nedeniyle bu yÄ±l da aynÄ± sorgulama gerçekleÅŸtirildi. Bu yÄ±l Ä°ETT tarafÄ±ndan Metrobüs seferleri hakkÄ±nda herhangi bir duyuru yapÄ±lmadÄ±.

AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arasÄ± çalÄ±ÅŸan Tünel seferleri, Taksim-KabataÅŸ arasÄ± çalÄ±ÅŸan füniküler seferleri, Ä°stiklal Caddesi'nde çalÄ±ÅŸan nostalji tramvayÄ±, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± üzerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± da saat 05.00'ten itibaren kapatÄ±ldÄ±. Bu seferler etkinlik bitimine kadar kapalÄ± olacak.