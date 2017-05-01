Son dakika Taksim'de pankart aÃ§Ä±p slogan atan kadÄ±nlar gÃ¶zaltÄ±nda

Bu sabah, 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± Taksim'de pankart aÃ§Ä±p slogan atan 2 kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Sabah 09.10 cÄ±varlarÄ±nda Ä°stanbul'daki 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± BakÄ±rköy Halk PazarÄ± çevresinde hareketlilik baÅŸladÄ±.KutlamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana yapÄ±lacak yürüyüÅŸ güzergahlarÄ±ndan biri Ä°ncirli Caddesi. BazÄ± siyasi partiler ile emek örgütleri üyeleri trafiÄŸe de kapatÄ±lan Ä°ncirli Caddesi'nde belirlenen noktalarda erken saatlerden itibaren toplanmaya baÅŸladÄ±. Bayrak ve flamalarÄ±nÄ± hazÄ±rlayan gruplar zaman zaman çalÄ±nan müzikler eÅŸliÄŸinde horon teperek eÄŸlendi. Polisin yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± Ä°ncirli Caddesi üzerinde arama kontrol noktalarÄ± oluÅŸturuldu.

SAAT 05:00: 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Taksim'e çÄ±kan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiÄŸe kapatÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arasÄ± çalÄ±ÅŸan Tünel seferleri, Taksim-KabataÅŸ arasÄ± çalÄ±ÅŸan füniküler seferleri, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± üzerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± da saat 05.00'ten itibaren kapatÄ±ldÄ±.

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma günü nedeniyle Taksim MeydanÄ±'nÄ±n kutlamalara yasaklanmasÄ±yla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karÅŸÄ± belirlenen noktalara konuldu. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeÅŸitli noktalara konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaynak: Hürriyet