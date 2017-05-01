BakÄ±rkÃ¶y Halk PazarÄ±nda 1 MayÄ±s Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±

Bu yÄ±l Taksim MeydanÄ±nda 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± yasaklandÄ±. Kutlamalar BakÄ±rkÃ¶y Halk PazarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek

BakÄ±rköy Halk PazarÄ±'nda gerçekleÅŸtirilecek 1 MayÄ±s kutlamasÄ± için hazÄ±rlÄ±klar tamam. Polis güvenlik önlemlerini aldÄ±. Miting alanÄ±na KoÅŸuyolu ÇobançeÅŸme BulvarÄ± ve Ekrem Kurt BulvarÄ± üzerinden gelecekler için arama noktalarÄ± kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktalarÄ±nda sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte görev yapmaya baÅŸladÄ±. Ä°lk saatlerde 1 MayÄ±s kutlamasÄ± için gelenler deÄŸil çevredeki iÅŸ yerlerinden çalÄ±ÅŸanlar kontrol noktasÄ±ndan aranarak içeri alÄ±ndÄ±. Saat 11:00 sÄ±ralarÄ±nda DÄ°SK kortejinin aynÄ± noktada toplanÄ±p yürüyüÅŸe geçmesi bekleniyor.