Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 09:25

Ä°zmir'i bugÃ¼n kana bulayacaklardÄ± o terÃ¶ristler yakalandÄ±

gÃ¶zaltÄ±

1 MayÄ±s iÅŸÃ§i ve EmekÃ§i BayramÄ±nda Ä°zmir'de yapÄ±lacak kutlamalar sÄ±rasÄ±nda eylem planÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan 6 kiÅŸi yakalandÄ±

1 MayÄ±s iÅŸçi ve Emekçi BayramÄ±'nda Ä°zmir'de yapÄ±lacak miting esnasÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde olan PKK ve MLKP terör örgütü üyelerine polis ekipleri tarafÄ±ndan operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Terörle Mücadele Åžubesi MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekipler, 1 MayÄ±s iÅŸçi ve Emekçi BayramÄ±'nda Ä°zmir'de yapÄ±lacak miting esnasÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde olan PKK ve MLKP terör örgütü üyelerine eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan talimat doÄŸrultusunda sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamÄ±nda 6 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, evlerinde yapÄ±lan aramalarda çok sayÄ±da yasaklanmÄ±ÅŸ örgütsel dokümana el konuldu.

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