1 MayÄ±s 2017 yurt genelinde hava durumu il il

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 1 MayÄ±s 2017 tarihinde beklenen hava durumu belli oldu

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 26

Ä°stanbul: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sis ve puslu 22

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu, iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu 23

Adana: ParçalÄ± bulutlu iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 29

Antalya: ParçalÄ± bulutlu iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 27

Samsun: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu 21

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 20

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 27