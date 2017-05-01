Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 10:03

1 MayÄ±s'ta bazÄ± yollar trafiÄŸe kapandÄ± 2 kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

1 mayÄ±s

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ±n BakÄ±rkÃ¶y'e alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 kadÄ±nÄ±n Taksim MeydanÄ±'nda slogan atmasÄ± sonucu polisler mÃ¼dahalede bulundu

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Taksim ve çevresinde arttÄ±rÄ±lan güvenlik önlemleri neticesinde, meydana çÄ±kan çevre yollar 05.00 itibariyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde Taksim MeydanÄ±'nda pankart açÄ±p slogan atan 2 kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer taraftan BakÄ±rköy Ä°ncirli Caddesi, BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arasÄ± çalÄ±ÅŸan Tünel seferleri, Taksim-KabataÅŸ arasÄ± çalÄ±ÅŸan füniküler seferleri, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± üzerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± da kapatÄ±lan güzergahlar arasÄ±nda yer aldÄ±.

2 GÖZALTI VAR

Taksim MeydanÄ±'nda pankart açarak slogan atan iki kadÄ±n, polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KadÄ±nlarÄ±n uzun süre polislere direndiÄŸi görüldü.Güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda Taksim'e çÄ±kan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiÄŸe kapatÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Araçlar ise daha önceden belirlenen diÄŸer güzergahlara yönlendirildi.

Ä°ÅžTE TRAFÄ°ÄžE KAPATILAN CADDELER

Etkinliklerde alÄ±nacak emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda saat 05.00'ten itibaren BakÄ±rköy ilçesinde Ä°ncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, Ä°smail Erez BulvarÄ±, Ekrem Kurt BulvarÄ±, Fikret YüzatlÄ± Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve AkÄ±l Hastanesi Caddesi trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Ä°lçede alternatif güzergah olarak, D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy, Yüce Tarla, Ä°skele, Prof. Turan GüneÅŸ, Karabal ve Dr. Tevfik SaÄŸlam caddeleri kullanÄ±lÄ±yor.

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