Marmara Denizi turuncuya bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ Uzmanlar nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Her yÄ±l Nisan-MayÄ±s aylarÄ±nda denizdeki renk deÄŸiÅŸimiyle ilgili merak eden vatandaÅŸlara uzmanlardan aÃ§Ä±klama geldi

TekirdaÄŸ'Ä±n SüleymanpaÅŸa Ä°lçesindeki sahil kesiminde su turuncuyla bulandÄ±. Sahil kesiminde baÅŸlayan turuncu renk istilasÄ±, vatandaÅŸlar arasÄ±nda merak konusu oldu.Uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada durumun bir Ötrofikasyon olayÄ± olduÄŸundan bahsedilerek, "Ötrofik sularÄ±n inorganik ya da organik fosfor ve daha az miktarda azot formlarÄ±yla zenginleÅŸmesi anlamÄ±na gelmektedir. Bu besin elementlerinin artÄ±ÅŸÄ± mikro alglerin aÅŸÄ±rÄ± geliÅŸmesine neden olurlar. Su kaynaklarÄ±mÄ±za, dÄ±ÅŸarÄ±dan çeÅŸitli enerji düzeylerinde maddeler girmektedir. Nitratlar ve fosfatlar gibi besin tuzlarÄ± akarsularÄ±n drenaj alanlarÄ± ile arÄ±tÄ±mdan geçmemiÅŸ kentsel kanalizasyon ve endüstriyel sular yolu ile ortama katÄ±lÄ±rlar. Bu besin maddeleri su ortamÄ±nda alglerin büyümesine neden olarak primer besin döngüsünde aÅŸÄ±rÄ± üretime neden olurlar.

"DENÄ°ZÄ°N SIÄž OLDUÄžU KESÄ°MLERDE OLUR"

Su ortamÄ±nda, besin maddelerinin bol olduÄŸu ortamlar ötrofik sular olarak tanÄ±mlanÄ±r. Oligotrofik sularda Ä±ÅŸÄ±k geçirgenliÄŸi 15 metreye kadar ulaÅŸÄ±rken, ötrofik sularda bu deÄŸer 1.5 metre veya daha azdÄ±r. Bu nedenle güneÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± sadece suyun en üst tabakalarÄ±na sÄ±zabilirler ve fotosentez sadece bu kÄ±sÄ±mlarda görülür. Besin maddelerinin zenginliÄŸi nedeniyle bu sÄ±nÄ±rlÄ± bölgede çok yoÄŸun bir su yaÅŸamÄ± oluÅŸur. Sonuç olarak ortaya çÄ±kan yoÄŸun üretim nedeniyle ürün kalÄ±ntÄ±larÄ± suyun derin tabakalarÄ±na çökelerek burada çözünmüÅŸ oksijen deriÅŸiminde önemli azalmalara neden olurlar. Bunun yanÄ±nda üst katmandaki fotosentez olayÄ±nÄ±n günlük periyodik deÄŸiÅŸimleri tüm su kütlesinde geceleri O2'nin tamamen yok olmasÄ±na neden olabilir. Oksijenin bu ÅŸekilde tükenmesi, sucul yaÅŸamÄ±n önemli bir bölümünün ani ölümüne ve ortamda uzun süreli anaerobik durumlarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olur. Antropojenik etkilerle denizin sÄ±ÄŸ olduÄŸu kesimlerin bu ÅŸekilde kirlenmesi neticesinde deniz kÄ±yÄ±larÄ±nda turuncu renkli bir su tabakasÄ± oluÅŸur" ifadelerine yer verildi.

"DENÄ°Z KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°L"

Durumun gemi atÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mustafa Kemal Ertemel, "VatandaÅŸlar baÅŸka bir kirlilik gemi atÄ±ÄŸÄ± falan zannediyor ama gemi atÄ±ÄŸÄ± falan deÄŸil. Bunlar deniz analarÄ±nÄ±n NasÄ±l bir kadÄ±nÄ±n özel günü varsa deniz analarÄ±nÄ±n, her nisanÄ±n sonunda ve mayÄ±s ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda bunlar olur. Yani bu bir deniz kirliliÄŸi deÄŸildir" dedi.