Pilot yaÅŸanana kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ± Kontrol kulesiyle baÄŸlantÄ± kurup ihbar etti

THY'nin Kamerun'dan gelen uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu alÃ§alÄ±ÅŸa geÃ§tiÄŸinde denizi kirleten bir gemiyi gÃ¶rÃ¼nce hemen kontrol kulesine anons geÃ§erek sahil gÃ¼venliÄŸe haber verildi

Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±na Cumartesi günü iniÅŸ için yaklaÅŸan bir Türk Hava YollarÄ± (THY) uçaÄŸÄ±nÄ±n pilotu denizi kirleten bir gemiyi görünce kuleyi uyardÄ±. Kontrol kulesine, "7 milde bir gemi tamamen sintinesini boÅŸaltmÄ±ÅŸ. Çok kötü çevre için" anonsunda bulundu.

GEMÄ°YÄ° HEMEN Ä°HBAR ETTÄ°

Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n Kamerun'un Yaounde kentinden gelen Boeing 737-900 tipi uçaÄŸÄ±nÄ±n pilotu da iniÅŸte yaklaÅŸÄ±k 600 metre yükseklikte Marmara Denizi'ndeki sintine kirliliÄŸini gördü. GördüÄŸü manzara karÅŸÄ±sÄ±nda duyarsÄ±z kalmayan TK667 sefer sayÄ±lÄ± uçaÄŸÄ±n pilotu da hemen Atatürk HavalimanÄ± Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne gemiyi ihbar etti.

"8.5 MÄ°LDE DENÄ°Z KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° MEVCUT"

THY pilotu, "Efendim yaklaÅŸÄ±k 8.5 milde deniz kirliliÄŸi mevcut. Bir gemi tahmin ediyorum sintine boÅŸaltmÄ±ÅŸ gibi görünüyor. Rapor edildi mi?" bilgilendirmesinde bulundu. PilotlarÄ±n ihbarÄ± üzerine kontrolör de durumu hemen ilgili birime iletilmesi üzerine gemiyi arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.zi