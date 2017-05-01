Ä°lk kez trafik cezasÄ± alan AdÄ±yamanlÄ± vatandaÅŸÄ±n sevinci polisleri bile ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

10 yÄ±ldÄ±r araÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hiÃ§ trafik cezasÄ± almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen AdÄ±yamanlÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mustafa KaratÃ¼rk 90 TL ceza alÄ±nca mutlu oldu. Polis bu durumu tuhaf karÅŸÄ±ladÄ±

Ehliyet aldÄ±ÄŸÄ± günden beri ilk kez trafik uygulamasÄ±na takÄ±lan sürücü Mustafa Karatürk, ilk defa ceza aldÄ±. Ä°lk trafik cezasÄ±na sevinen Mustafa Karatürk, yaptÄ±ÄŸÄ± esprilerle sevincini gösterdi. Otomobilin zorunlu sigortasÄ±nÄ±n gününü geçiren Mustafa Karatürk'ün otomobili çekici ile otoparka çekilirken, 90 TL para cezasÄ± yazÄ±ldÄ±.Ceza kesildiÄŸi için sevinen sürücüye polisler çay ikramÄ±nda bulundu. Hem çayÄ±nÄ± yudumlayan hem de polislerin yazdÄ±ÄŸÄ± ceza makbuzunu elinde tutan Mustafa Karatürk, "Polislerimiz hem bize ceza kesiyorlar hem de çay veriyorlar, ne kadar güzel bir ÅŸey" dedi.

"Ä°LK DEFA ARACIM DURDURULUYOR"

Karatürk, "Trafik polisleri beni ilk defa durdurdular. Ne de güzel ettiler. AracÄ±mÄ±n sigortasÄ± bitmiÅŸ. Böyle güzel memurlar varken araçta kendilerine feda olsun. BeÅŸ on yÄ±ldan beri ehliyetim var ama ilk defa trafik uygulamasÄ±na denk geliyorum. AracÄ±m çekiliyor, canlarÄ± saÄŸ olsun. Åžu an aracÄ±mÄ±n iki tekeri yerde olduÄŸu için bunun yarÄ±sÄ±nÄ± ödemeliyim. DiÄŸeri koltukta, bizimkini de sürükleyip götürecekler. Polis arkadaÅŸlar bize çayda ikram ettiler. Hem bize ceza kesiyorlar hem de çay veriyorlar, ne kadar güzel bir ÅŸey. 90 TL ceza yazdÄ±lar. Åžuanda araç otoparka çekilecek. Bu gün Pazar olduÄŸu için Pazartesine kaldÄ±. SaÄŸlÄ±k olsun, vatan millet saÄŸ olsun" dedi.