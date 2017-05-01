Son dakika BakÄ±rkÃ¶y karÄ±ÅŸtÄ± polis havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y'deki 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken polisin havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

BakÄ±rköy’de arama noktasÄ±nda üzerini aratmak istemeyen ve yasa dÄ±ÅŸÄ± örgüt pankartlarÄ± taÅŸÄ±yan bir grup ile polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. YaÅŸanan arbedenin ardÄ±ndan polis ekipleri bazÄ± grup üyelerini gözaltÄ±na aldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösteren grup üyeleri bariyerleri yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Polis ise havaya ateÅŸ açarak grubu bariyerlerden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan polis ekipleri bariyerlerin açÄ±lan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatarak durumu kontrol altÄ±na aldÄ±.