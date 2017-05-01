BaÅŸkentte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸladÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±

BaÅŸkent Ankara'da 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸladÄ±. Etkinlikler saat 17.00'a kadar devam edecek

1 MayÄ±s nedeniyle baÅŸkentte 4 bin 500 polis görev aldÄ±. EtkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± ve olaÄŸanüstü güvenlik tedbirlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± alanlara çÄ±kan bazÄ± cadde ve sokaklar, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi’ne ait hafriyat ve temizlik araçlarÄ±yla kapatÄ±ldÄ±. Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, saat 08.00’den itibaren KazÄ±m Karabekir Caddesi ile Ä°stanbul Caddesi kesiÅŸiminden Anadolu MeydanÄ±’na kadar, Ziya Gökalp Caddesi- KÄ±zÄ±lay-KurtuluÅŸ kavÅŸaÄŸÄ± arasÄ±, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret FiÅŸek Caddesi, Celal Bayar BulvarÄ± KÄ±brÄ±s Caddesi, DumlupÄ±nar Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Kolej MeydanÄ±, KurtuluÅŸ KavÅŸaÄŸÄ± ile bu cadde ve kavÅŸaklara açÄ±lan cadde ve sokaklarÄ±n etkinlikler süresince araç trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

GAR SALDIRISNDA ÖLEN 102 KÄ°ÅžÄ° UNUTULMADI

BaÅŸkent’te 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü dolayÄ±sÄ±yla Ankara GarÄ± önünde, 10 Ekim 2015 tarihinde DEAÅž’Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 102 kiÅŸiyle 1 MayÄ±s 1977’de Taksim’de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için anma töreni düzenlendi.

Ankara’da, Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü’nde DÄ°SK, KESK ve 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ankara GarÄ± önünde anma töreni düzenlendi. Terör örgütü DEAÅž’Ä±n 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediÄŸi Ankara GarÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu pano önünde düzenlenen anma etkinliÄŸi, saygÄ± duruÅŸuyla baÅŸladÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu grup, ’10 Ekim’i unutma unutturma’, ‘Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek’ sloganlarÄ± attÄ±. Grup adÄ±na açÄ±klama yapan DÄ°SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Biz bugün bu barÄ±ÅŸ güvercinlerimizin anÄ±tÄ± önünde saygÄ±yla eÄŸiliyoruz ve onlara söz veriyoruz. Katiller bulununcaya dek, arkasÄ±ndakiler ortaya çÄ±kÄ±ncaya dek onlarÄ±n yakasÄ±nÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z” dedi. Grup, açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan tren garÄ± önüne karanfil bÄ±raktÄ±. Bu arada, patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren avukat Uygar CoÅŸgun’un 3,5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Sarp’Ä±n da alana karanfil bÄ±rakmasÄ± anma törenindekileri duygulandÄ±rdÄ±.

Kaynak: Sözcü