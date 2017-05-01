CHP'li vekillerden anlamlÄ± pankart

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y'de gerÃ§ekleÅŸen 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na CHP'li isimler de katÄ±ldÄ±

Kutlamalara katÄ±lan çeÅŸitli siyasi partiler, emek örgütleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve sendikalarÄ±n temsilcileri ‘1 MayÄ±s’ mesajlarÄ±nÄ± attÄ±klarÄ± sloganlar ve açtÄ±klarÄ± pankartlarla veriyor.CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Mahmut Tanal, Engin Altay, OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ±, Sezgin TanrÄ±kulu, Sibel Özdemir, Gülay Yedekçi, AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Handan Toprak, BakÄ±rköy Belediye BaÅŸkanÄ± Bülent KerimoÄŸlu ve KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu kortejde yer alan isimler arasÄ±nda.