Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 14:05

CHP'li vekillerden anlamlÄ± pankart

chp vekiller pankart

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y'de gerÃ§ekleÅŸen 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na CHP'li isimler de katÄ±ldÄ±

Kutlamalara katÄ±lan çeÅŸitli siyasi partiler, emek örgütleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve sendikalarÄ±n temsilcileri ‘1 MayÄ±s’ mesajlarÄ±nÄ± attÄ±klarÄ± sloganlar ve açtÄ±klarÄ± pankartlarla veriyor.CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Mahmut Tanal, Engin Altay, OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ±, Sezgin TanrÄ±kulu, Sibel Özdemir, Gülay Yedekçi, AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Handan Toprak,  BakÄ±rköy Belediye BaÅŸkanÄ± Bülent KerimoÄŸlu ve KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykurt NuhoÄŸlu kortejde yer alan isimler arasÄ±nda. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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1 MayÄ±s coÅŸkusu drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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DiyarbakÄ±r'da 1 MayÄ±s iÃ§in gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

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