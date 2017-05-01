DiyarbakÄ±r'da 1 MayÄ±s iÃ§in gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla DiyarbakÄ±r'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK), Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) ve Türk Tabipler BirliÄŸi (TTB) tarafÄ±ndan DiyarbakÄ±r merkez YeniÅŸehir ilçesi Ä°stasyon MeydanÄ±'nda düzenlenen 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü etkinliÄŸi nedeniyle güvenlik kuvvetleri tarafÄ±ndan geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü dün gece geç saatlerde meydana çÄ±kan yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±. Bugün sabah saatlerinde ise bölgedeki güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Miting alanÄ±nÄ±n etrafÄ± polis barikatlarÄ± ile kapatÄ±ldÄ±. Alana çÄ±kan ara sokaklara da barikatlar ve zÄ±rhlÄ± araçlar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Miting için 4 ayrÄ± arama noktasÄ± oluÅŸturuldu. VatandaÅŸlar arama noktalarÄ±nda üst aramasÄ± yapÄ±larak geçirilirken, ellerinde dövizlerle gelenlerin dövizleri kontrol edildi. Çanta ile içeri girmek isteyenlerin çantalarÄ± arandÄ±ktan sonra içeri alÄ±ndÄ±. Saat 13.00'te baÅŸlamasÄ± planlanan etkinliÄŸin konuÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sendikalara baÄŸlÄ± müzik gruplarÄ±nÄ±n sahne almasÄ± ile sona ermesi bekleniyor.