Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 14:20

DiyarbakÄ±r'da 1 MayÄ±s iÃ§in gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

diyarbakÄ±r haberleri

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla DiyarbakÄ±r'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK), Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) ve Türk Tabipler BirliÄŸi (TTB) tarafÄ±ndan DiyarbakÄ±r merkez YeniÅŸehir ilçesi Ä°stasyon MeydanÄ±'nda düzenlenen 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü etkinliÄŸi nedeniyle güvenlik kuvvetleri tarafÄ±ndan geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü dün gece geç saatlerde meydana çÄ±kan yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±. Bugün sabah saatlerinde ise bölgedeki güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Miting alanÄ±nÄ±n etrafÄ± polis barikatlarÄ± ile kapatÄ±ldÄ±. Alana çÄ±kan ara sokaklara da barikatlar ve zÄ±rhlÄ± araçlar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Miting için 4 ayrÄ± arama noktasÄ± oluÅŸturuldu. VatandaÅŸlar arama noktalarÄ±nda üst aramasÄ± yapÄ±larak geçirilirken, ellerinde dövizlerle gelenlerin dövizleri kontrol edildi. Çanta ile içeri girmek isteyenlerin çantalarÄ± arandÄ±ktan sonra içeri alÄ±ndÄ±. Saat 13.00'te baÅŸlamasÄ± planlanan etkinliÄŸin konuÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sendikalara baÄŸlÄ± müzik gruplarÄ±nÄ±n sahne almasÄ± ile sona ermesi bekleniyor.

 
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Ä°stanbul'da 3 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ o ilÃ§eler elektriksiz kalacak

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 3 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

bakÄ±rkÃ¶y

1 MayÄ±s coÅŸkusu drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y halk pazarÄ±nda toplanan vatandaÅŸlar havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

chp vekiller pankart

CHP'li vekillerden anlamlÄ± pankart

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y'de gerÃ§ekleÅŸen 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na CHP'li isimler de katÄ±ldÄ±