1 MayÄ±s coÅŸkusu drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y halk pazarÄ±nda toplanan vatandaÅŸlar havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

BakÄ±rköy halk pazarÄ±nda toplanan binlerce kiÅŸinin 1 MayÄ±s coÅŸkusu havadan drone ile görüntülendi.1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kutlamalarÄ±nÄ±n merkezi olan BakÄ±rköy'de etkinlikler baÅŸladÄ±. Halk pazarÄ±nda toplanan binlerce kiÅŸi 1 MayÄ±s coÅŸkusunu yaÅŸadÄ±. KutlamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BakÄ±rköy'deki halk pazarÄ± meydanÄ± havadan drone ile görüntülendi.Görüntülerde 1 MayÄ±s coÅŸkusunu yaÅŸamak isteyen binlerce kiÅŸinin alanÄ± doldurduÄŸu görülüyor.