Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 14:22

1 MayÄ±s coÅŸkusu drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

bakÄ±rkÃ¶y

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ nedeniyle Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y halk pazarÄ±nda toplanan vatandaÅŸlar havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

BakÄ±rköy halk pazarÄ±nda toplanan binlerce kiÅŸinin 1 MayÄ±s coÅŸkusu havadan drone ile görüntülendi.1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kutlamalarÄ±nÄ±n merkezi olan BakÄ±rköy'de etkinlikler baÅŸladÄ±. Halk pazarÄ±nda toplanan binlerce kiÅŸi 1 MayÄ±s coÅŸkusunu yaÅŸadÄ±. KutlamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BakÄ±rköy'deki halk pazarÄ± meydanÄ± havadan drone ile görüntülendi.Görüntülerde 1 MayÄ±s coÅŸkusunu yaÅŸamak isteyen binlerce kiÅŸinin alanÄ± doldurduÄŸu görülüyor.

 
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elektrik kesintisi

Ä°stanbul'da 3 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ o ilÃ§eler elektriksiz kalacak

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 3 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

diyarbakÄ±r haberleri

DiyarbakÄ±r'da 1 MayÄ±s iÃ§in gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla DiyarbakÄ±r'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

chp vekiller pankart

CHP'li vekillerden anlamlÄ± pankart

Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y'de gerÃ§ekleÅŸen 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na CHP'li isimler de katÄ±ldÄ±