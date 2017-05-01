Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 14:25

Ä°stanbul'da 3 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ o ilÃ§eler elektriksiz kalacak

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 3 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un AvcÄ±lar, BeyoÄŸlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüp, Fatih, GaziosmanpaÅŸa, Güngören, SarÄ±yer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde, 3 MayÄ±s'ta 00.00-18.30 saatlerinde, deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± bölümünden ulaÅŸabilir.

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