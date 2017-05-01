Ä°stanbul eski Belediye BaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°stanbul eski Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ä°svan 94 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°stanbul'da 1973-1977 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Ahmet Ä°svan, bir süredir tedavi gördüÄŸü Ä°stanbul Maslak AcÄ±badem Hastanesi'nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°svan'Ä±n 4 MayÄ±s PerÅŸembe günü Ä°stanbul TeÅŸvikiye Camii'ndeki cenaze töreninin ardÄ±ndan, 9 MayÄ±s 2013'te yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren eÅŸi Cumhuriyet Reha Ä°svan'Ä±n Yalova'nÄ±n Çiftlikköy Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± TaÅŸköprü Beldesi'ndeki mezarÄ±nÄ±n yanÄ±nda topraÄŸa verileceÄŸi bildirildi.

KILIÇDAROÄžLU, ZÄ°YARET ETMÄ°ÅžTÄ°

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 28 Mart 2016'da Muharrem Ä°nce'nin babasÄ±nÄ±n cenaze törenine katÄ±ldÄ±ktan sonra Ahmet Ä°svan'Ä± Çiftlikköy Ä°lçesi TaÅŸköprü Beldesi'ndeki evinde ziyaret ederek bir süre görüÅŸmüÅŸtü. Ziyarete bazÄ± CHP milletvekilleri ve Yalova Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Vefa Salman da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Ä°svan'a 26 Ocak'ta da Ä°stanbul Beylikdüzü CHP ilçe teÅŸkilatÄ± 'Vefa' ödülü vermiÅŸti. Ahmet Ä°svan'Ä± evinde ziyaret eden Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Bakan Fikret Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi Ä°stanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Yalova Belediye BaÅŸkanÄ± Vefa Salman ve TaÅŸköprü Belediye BaÅŸkanÄ± Nedret Gülen teÅŸkilatÄ±n ödülünü kendisine takdim etmiÅŸti.

AHMET Ä°SVAN KÄ°MDÄ°R?

Ahmet Ä°svan, Robert Kolej'i bitirdikten sonra ABD'de tarÄ±m ve meyvecilik öÄŸrenimi görmüÅŸ, Türkiye'ye dönüÅŸünden sonra Yalova'ya yerleÅŸerek burada uzun yÄ±llar tarÄ±m araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun yÄ±llar CHP teÅŸkilatÄ±nda hizmet veren Ä°svan, CHP adayÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1973 seçimlerinde belediye baÅŸkanÄ± seçilmiÅŸti. 1977 yÄ±lÄ±nda fÄ±rÄ±ncÄ±larÄ±n fiyat tekelini kÄ±rmak ve halka ucuz, saÄŸlÄ±klÄ± ekmek saÄŸlamak amacÄ±yla halk ekmek fabrikasÄ±nÄ± da kuran Ä°svan, 1977'ye kadar bu görevde kalmÄ±ÅŸtÄ±.12 Eylül döneminde, 1 MayÄ±s 1977 günü Taksim alanÄ±nda patlak veren olaylara adÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± savÄ±yla sÄ±kÄ±yönetim mahkemesindeki DÄ°SK davasÄ±nda da yargÄ±lanan Ä°svan, KasÄ±m 1980'den Ocak 1983'e kadar yaklaÅŸÄ±k 27 ay hapiste kaldÄ±, yargÄ±lama sonucu aklandÄ±.Daha sonra Sosyaldemokrat HalkçÄ± Parti'de (SHP) parti meclisi üyeliÄŸinde bulunan Ä°svan'Ä±n eÅŸi Cumhuriyet Reha Ä°svan, 8 MayÄ±s 2013 yÄ±lÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.