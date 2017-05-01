Define avcÄ±larÄ±ndan akÄ±l almaz aÃ§Ä±klama Tuvalet Ã§ukuru kazÄ±yoruz

Antalya'da sera iÃ§erisinde bir bÃ¶lgeyi kazarak define arayan 3 kiÅŸi komÅŸularÄ±n sorusuna verdikleri cevapla kuÅŸkulandÄ±rdÄ±

Antalya'nÄ±n Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 24 Sokak'ta bulunan Vedat Dalaman ile 9 akrabasÄ±nÄ±n hissedar olduÄŸu 6 dönümlük araziye kurulan 2,5 dönümlük bir serada meydana geldi. Vedat Dalaman, yaklaÅŸÄ±k 12 yÄ±l önce arazisini A. Ç isimli bir kadÄ±na kiraladÄ±. A. Ç., ailesiyle birlikte kiraladÄ±ÄŸÄ± araziye naylon sera kurarak yÄ±llarca süs bitkisi yetiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Son 3 gün içinde ise seranÄ±n içerisinden garip sesler gelmeye baÅŸladÄ±. Çevrede evleri bulunan vatandaÅŸlar seranÄ±n içerisine girerek, 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan derin bir çukur kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördü. Durumdan ÅŸüphelen vatandaÅŸlar, arazi sahibine olayÄ± anlattÄ±.

ARACA BÄ°NEREK KAYIPLARA KARIÅžTI

Hemen seranÄ±n olduÄŸu yere gelen arazi sahipleri, gördükleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke oldu. Durumun fark edilmesi üzerine serayÄ± kazan 3 kiÅŸi ise bir araca binerek kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine arazi sahipleri durumu polise bildirdi. Polis olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede hilti, kazma ve küreklerle sera içerisinde yaklaÅŸÄ±k 7 metrelik bir çukurun kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

''KAZIYI YAPTIRANLAR KÄ°RACILAR''

Arazi sahiplerinden Vedat Dalaman ve Halil DemirkÄ±ran, arazilerinin üzerine kurulan serada define arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kaçan 3 kiÅŸiye kazÄ±yÄ± yaptÄ±ranlarÄ±n ise kiracÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu iddia etti. Olay gününü anlatan Dalaman, "Cuma günü baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± komÅŸular fark ediyor. Ben bugün olay yerine geldiÄŸimde ÅŸok oldum. 7-8 metre kazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Kazan kiÅŸilere, 'size kim kazdÄ±rÄ±yor burayÄ±' diye sordum. Onlar da kiracÄ±mÄ±n kazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Hemen yeri kiraya verdiÄŸimiz ÅŸahsa gittim. O da jeolojik yapÄ± oluÅŸturduÄŸunu söyledi. Ben de bu durumda ÅŸüphelendim. Herhangi bir su çukuru veya tuvalet çukuru kazdÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum.

''DEFÄ°NE ARADIKLARINI DÜÅžÜNÜYORUM"

Arkeolojik kazÄ± olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü için durumu polise bildirdiÄŸini belirten Dalaman, arazisi üzerinde eski yapÄ±larÄ±n olduÄŸunu da belirterek, "Hitliyle kazÄ±yorlardÄ±. Bir katmanÄ±nda eski tuÄŸla kalÄ±ntÄ±larÄ± var. Bundan dolayÄ± define aradÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. AtalarÄ±mÄ±zÄ±n söylentilerine göre burada yerleÅŸim ve hazinelerin olduÄŸunu söyleniyor. ArkeologlarÄ±n gelip burada çalÄ±ÅŸma yapmasÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu.

"TUVALET ÇUKURU KAZIYORUZ"

Hissedarlardan Halil DemirkÄ±ran ise, define avcÄ±larÄ±nÄ±n çocuklarÄ±na verdiÄŸi ilginç diyalogdan bahsetti. Serada çalÄ±ÅŸma seslerini duyduÄŸunu ancak ilk baÅŸta önemsemediÄŸini belirten DemirkÄ±ran, "Evim hemen yanÄ±nda. Burada hiltiyle çalÄ±ÅŸma sesini duydum. Gündüz çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Hilti sesi duyunca kenarda betonlarÄ± kÄ±rÄ±yorlar sandÄ±m. Bizim çocuklardan gören olmuÅŸ. 'Siz ne kazÄ±yorsunuz burada?' diye sorunca, 'Tuvalet çukuru kazÄ±yoruz' demiÅŸler" diye konuÅŸtu. SerayÄ± kiralayan A. Ç ve ailesi ise konuyla ilgili konuÅŸmak istemediklerini belirtti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.