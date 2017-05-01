Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 01/05/2017 21:08

Van'da ardÄ± ardÄ±na depremler yaÅŸanÄ±yor can ve mal kaybÄ± var mÄ±

van deprem

Van'da sabahtan bu yana hissedilir ÅŸiddette depremler yaÅŸanÄ±rken halkÄ±n korku halinde olduÄŸu gÃ¶zleniyor

BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü'ndan alÄ±nan bilgiye göre saat 19.30'da merkez üssü Van'Ä±n GevaÅŸ ilçesi Kazanç Mahallesi'nde Richter ölçeÄŸine göre 4.5 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliÄŸinde Van merkezde hafif olmak üzere çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.SarsÄ±ntÄ± ile kÄ±sa süreli panik yaÅŸayan bazÄ± vatandaÅŸlarlar sokaklara çÄ±ktÄ±.

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