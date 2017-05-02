BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± FETÃ–'den 2 bin 331 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re son bir haftalÄ±k sÃ¼reÃ§te FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 2 bin 331 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, 24-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.Buna göre, jandarma ve polis özel harekat, jandarma komando birlikleri ve iç güvenlik operasyonlarÄ± çerçevesinde, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarÄ± tarafÄ±ndan bölücü terör örgütüne yönelik 579 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 238 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.YabancÄ± teröristle mücadele kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda ise terör örgütü DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendiren 43 zanlÄ± yakalandÄ±.

FETÖ ile mücadele kapsamÄ±nda da örgütle irtibatlÄ± olduklarÄ± öne sürülen 2 bin 331 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sol terör örgütleriyle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen 26 zanlÄ± da güvenlik güçlerinin operasyonlarÄ±nda yakalandÄ±.Yurt genelindeki son bir haftadaki operasyonlarda 38 terörist etkisiz hale getirildi, 11 terörist teslim oldu, 16 örgüt üyesi yakalandÄ±.

Operasyonlar kapsamÄ±nda yeni nesil lazer güdümlü SA-18 füzesi ile 42'si aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak üzere 52 silah, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 5 ton malzeme, 114 el bombasÄ± ile 9K111 Fagot model anti-tank füzeatara ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen ikiÅŸer tetik ve dürbün mekanizmasÄ± ele geçirildi. Güvenlik güçleri, 21 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile teröristlerce kullanÄ±lan 34 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± imha etti.

UyuÅŸturucu ve kaçakçÄ±lÄ±kla mücadele

UyuÅŸturucu ve kaçakçÄ±lÄ±kla mücadele kapsamÄ±nda 70 ilde düzenlenen 556 operasyonda, 827 kilogram esrar, 164 kilogram eroin, 18,5 kilogram kokain, 21 kilogram metamfetamin, 1 kilogram afyon sakÄ±zÄ±,12,8 kilogram sentetik uyuÅŸturucu ve 38 bin 457 kök Hint keneviri ile 25 bin 263 uyuÅŸturucu hap ele geçirildi.Güvenlik güçlerince 818 bin 284 paket kaçak sigara ile 92 bin 836 litre akaryakÄ±ta el konuldu. Bu operasyonlarda 840 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca Düzce, Adana, KÄ±rÅŸehir, Tokat, ElazÄ±ÄŸ, AydÄ±n, Gaziantep, Trabzon ve Hakkari'de sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yönelik operasyonlarda 43 kiÅŸi yakalandÄ±.

Yurt genelinde beÅŸinci "huzur operasyonu"

Emniyet ve asayiÅŸi devam ettirmek, vatandaÅŸlarÄ±n hak ve hürriyetleriyle can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamaya yönelik yurt genelinde beÅŸinci kez "huzur uygulamasÄ±" gerçekleÅŸtirildi.

Jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 71 bin 705 personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamada, 633 bin 772 kiÅŸi, 192 bin 748 araç ve 20 bin 865 iÅŸ yeri kontrol edildi. Uygulama sonucu 501 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 11 bin 307 araç ve bin 856 iÅŸ yerine yasal iÅŸlem uygulandÄ±, 3 milyon 2 bin 414 lira ceza kesildi, 114 silah, 3,6 kilogram uyuÅŸturucu, 20 bin 233 paket kaçak sigara, 3 bin 190 litre kaçak motorin, 469 litre kaçak içki ve 53 tarihi eser ele geçirildi.

SiÌ‡ber suçlarla mücadele

SiÌ‡ber suçlarla mücadelede kapsamÄ±nda güvenlik güçleri, FETÖ, PKK ve DEAÅž gibi terör örgütleri baÅŸta olmak üzere terör propogandasÄ± yapan, bu örgütleri öven, bunlarla iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa sürükleyen, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüÄŸü ve toplumun can güvenliÄŸine kast eden, nefret söylemleri içeren 350 sosyal medya hesabÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. Bu kapsamda belirlenen 117 kiÅŸiden 31'i gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Düzensiz göçle mücadelede ise 336'sÄ± denizlerde olmak üzere 2 bin 84 kaçak yakalandÄ±, 50 organizatör hakkÄ±nda gözaltÄ± iÅŸlemi uygulandÄ±.