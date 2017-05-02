Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 08:45

Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s'Ä±n bilanÃ§osu 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

1 mayÄ±s kutlamasÄ±

Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinliklerde 165 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünün yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±na göre, kent genelinde terör örgütleri adÄ±na yapÄ±lacak korsan gösteri ve ÅŸiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik dün ve bugün ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu ve BeÅŸiktaÅŸ'ta yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda 85 molotofkokteyli, 25 atÄ±mlÄ±k 3 havai fiÅŸek, atÄ±ma hazÄ±r boya dolu 95 ÅŸiÅŸe, maske ve flamalar ele geçirildi. 

ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, Sultangazi, KaÄŸÄ±thane ve BakÄ±rköy'de kutlamalar kapsamÄ±nda emniyet tedbirleri çerçevesinde izinsiz yürüyüÅŸ yapmaktan 139, pankart açmaktan 17, yol kapama amaçlÄ± zincir taÅŸÄ±yan 3, taÅŸkÄ±nlÄ±k çÄ±kartan 3, havai fiÅŸek ve flama taÅŸÄ±yan 3 kiÅŸi olmak üzere toplamda 165 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bu arada, toplanacak gruplarÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸarak taÅŸlÄ±-sopalÄ± korsan gösteri eylemleri baÅŸlatÄ±p gruplarÄ± bu yönde terör örgütleri adÄ±na yönlendirecekleri deÄŸerlendirilen ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ±na yönelik Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü görevlilerince BeyoÄŸlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepe'de yapÄ±lan 3 farklÄ± operasyonda da 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AçÄ±klamada, "1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü münasebetiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri süresince anlayÄ±ÅŸlÄ± tavrÄ±ndan dolayÄ± tüm Ä°stanbul halkÄ±na teÅŸekkür ederiz" denildi.

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