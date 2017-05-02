Esenyurt'ta patlama oldu yaralÄ±lar var

Ä°stanbul Esenyurt'ta uyuÅŸturucu imalathanesi olarak da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir evde patlama ve yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Olay sonucunda 3 kiÅŸi yaralandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, MehterçeÅŸme Mahallesi 1881. Sokak'ta 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n en üst katÄ±ndaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Daha sonra dairenin pencereleri yerinden sökülerek yola savruldu ve yangÄ±n çÄ±ktÄ±.Söz konusu dairede bulunan ve olayda yaralanan B.A. (33), R.G. (25) ile S.S. (27), kendi imkanlarÄ±yla BakÄ±rköy Dr. Sadi Konuk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine gitti.PatlamanÄ±n nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yorEsenyurt, Beylikdüzü ve Yakuplu itfaiye istasyonlarÄ±ndan görevlilerin müdahalesiyle alevler kÄ±sa sürede söndürüldü.Ev sahibi M.A. (26), polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ekipler, uyuÅŸturucu imal edildiÄŸi öne sürülen evde yaÅŸanan patlamanÄ±n nedenini araÅŸtÄ±rÄ±yor.