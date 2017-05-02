DÃ¼ÄŸÃ¼n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan genÃ§ Ã§ifti kaza ayÄ±rdÄ± Geride yola savulmuÅŸ gelinlik kaldÄ±

DÃ¼ÄŸÃ¼n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan genÃ§ Ã§ift Konya'dan Ä°zmir'e giderken trafik kazasÄ± geÃ§irdi. Ä°zzettin Ã–ztÃ¼rk hayatÄ±nÄ± kaybederken, Sevim ErgÃ¼ner aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Konya'da kontrolden çÄ±kan otomobilin refüje çarpmasÄ± sonucu meydana gelen kazada, düÄŸün hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan ve aynÄ± bankada çalÄ±ÅŸan niÅŸanlÄ± çiftten sürücü 29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°zzettin Öztürk öldü, 28 yaÅŸÄ±ndaki Sevim Ergüner aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Çiftten geriye yola savrulan gelinlik kaldÄ±. Kaza, bugün saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda Konya- EreÄŸli karayolunun 23'ncü kilometresinde meydana geldi. KarapÄ±nar Ä°lçesi'nde aynÄ± bankada çalÄ±ÅŸan Ä°zzetin Öztürk ve niÅŸanlÄ±sÄ± Sevim Ergüner, '1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü' nedeniyle hafta sonu tatilinin üç güne çÄ±kmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilip düÄŸün alÄ±ÅŸveriÅŸi için Ä°zmir'e gitti. AlÄ±ÅŸveriÅŸini tamamlayan niÅŸanlÄ± çift, KarapÄ±nar'a dönmek üzere yola çÄ±ktÄ±. Ä°zzettin Öztürk yönetimindeki 48 U 662 plakalÄ± otomobil, KarapÄ±nar'a yaklaÅŸÄ±k 60 kilometre kala bilinmeyen nedenle kontrolden çÄ±kÄ±p refüje çarptÄ±.

NÄ°ÅžANLISI HAYATINI KAYBETTÄ°, SEVÄ°M AÄžIR YARALI

ÇarpmanÄ±n etkisiyle takla atan otomobilde sürücü Öztürk ve niÅŸanlÄ±sÄ± Sevim Ergüner aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri yapÄ±lan müdahale sonrasÄ± Ä°zzettin Öztürk'ün öldüÄŸünü belirledi. Sevim Ergüner ise yapÄ±lan ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ergüner'in hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi belirtildi.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° YOLA SAVRULDU

Kaza yerinde ise araçtan savrulan gelinlik dikkat çekti. Üniversite yÄ±llarÄ±ndan itibaren tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ± olduklarÄ± belirtilen çiftin düÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, ev kiraladÄ±klarÄ± ve önümüzdeki Ramazan BayramÄ±'ndan sonra düÄŸün yapacaÄŸÄ± belirtildi. Otopsi için aynÄ± hastanenin morguna kaldÄ±rÄ±lan Ä°zzettin Öztürk'ün cenazesinin, otopsinin ardÄ±ndan ailesine teslim edeceÄŸi ve memleketi MuÄŸla'da defnedilmesinin beklenildiÄŸi bildirildi