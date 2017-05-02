Son 21 ayda 13 bin PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ PKK'ya katÄ±lÄ±m sÄ±fÄ±ra indi

TÃ¼rkiye'nin PKK'ya dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. Ä°stihbarat raporuna gÃ¶re artÄ±k PKK'ya katÄ±lmak iÃ§in kimse daÄŸa Ã§Ä±kmÄ±yor

Sözde özerklik ilan ederek, terörü kÄ±rsaldan ÅŸehre taÅŸÄ±yÄ±p hendek ve barikatlarla "Halk ayaklanmasÄ±" amacÄ±na ulaÅŸamayan terör örgütü PKK'nÄ±n, güvenlik güçlerinin hendek operasyonlarÄ±yla baÅŸlayan çöküÅŸü Kandil'i bitirme noktasÄ±na geldi.

PKK BAÅžINI KALDIRAMIYOR

Ä°stihbarat birimlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± son rapora göre örgüt, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin son dönemde yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yürüttüÄŸü kararlÄ± ve etkin operasyonlarla aÄŸÄ±r darbe aldÄ±. Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri, zorlu doÄŸa ÅŸartlarÄ±nda ve her türlü arazi yapÄ±sÄ±nda hâkimiyeti tamamen saÄŸlayÄ±nca, teröristler, örgütün geçmiÅŸ dönemlerde "Girilemez- UlaÅŸÄ±lamaz" dediÄŸi sahalarda da baÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramaz hale geldi. Rapora görehendek operasyonlarÄ±ndan bu yana geçen 21 ayda, yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ± operasyonlarda, 42'si para ödüllü 12 bin 636, son 11 ayda ise 4 bin PKK'lÄ± öldürüldü. 2017'nin ilk 100 gününde 252 terörist etkisiz hale getirilirken, 112 hedef de imha edildi.

SON 3 AYDA SADECE 5 KÄ°ÅžÄ° DAÄžA ÇIKTI

Lojistik desteÄŸi biten örgütün insan kaynaÄŸÄ±nÄ±n da tamamen kesildiÄŸi, son 3 ayda sadece 5 kiÅŸinin daÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristler arasÄ±nda örgütün birçok elebaÅŸÄ±sÄ± da bulunuyor.Rapora göre hendeklerin kapatÄ±larak, barikatlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve kentlerin teröristlerden temizlenmesi için asker ve polisin ortak gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlarda, açtÄ±ÄŸÄ± çukurlara gömülen PKK, "Åžehir savaÅŸÄ±" hayalinden büyük zarar görürken, bölge halkÄ±nÄ±n da desteÄŸini çekmesiyle tüm baÄŸlarÄ±nÄ± kaybetti. Teröristlerin özellikle DoÄŸu ve GüneydoÄŸu'da sürekli barÄ±nma alanÄ± ve geçiÅŸ güzergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± alanlar temizlenerek örgüt mensuplarÄ±nÄ±n bahar ve yaz tertiplenmesi engellendi. Operasyonlar aralÄ±ksÄ±z olarak ve kararlÄ±lÄ±kla sürüyor.

SIÄžINACAK DELÄ°KLERÄ° KALMADI

SÄ±nÄ±r ötesi ve yurt içindeki hava operasyonlarÄ±nda, yerli teknoloji ve yerli istihbarat kullanÄ±mÄ±yla terör örgütünün yÄ±llardÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak, silah depolarÄ±, lojistik merkezleri ve barÄ±naklarÄ± kullanÄ±lamaz hale getirildi. Lojistik desteÄŸin kesilmesi, terörle mücadelede siyasi kararlÄ±lÄ±k, yurt içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda sürekli ve etkili operasyonlar, lider kadrolarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi için giriÅŸimler, bölge halkÄ±nÄ±n gönlünü kazanacak sÄ±cak ilgi, Türkiye'nin batÄ±sÄ± ve doÄŸusundaki vatandaÅŸlarÄ± bir araya getirecek etkin projeler ve sivil toplum örgütlerinin gönüllü katkÄ±larÄ± ve ödül yöntemi ile örgüt tükenme noktasÄ±na geldi.