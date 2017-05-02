Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 14:26

BeyoÄŸlu'nda kÃ¶tÃ¼ koku yayan eve giren zabÄ±talar neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

beyoÄŸlu kedi

BeyoÄŸlu'nda 50'den fazla kediyle yaÅŸayan anne ve kÄ±zÄ±n evine giren zabÄ±ta kÃ¶tÃ¼ kokuyla ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

BeyoÄŸlu'nun YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki TÄ±rmÄ±k Sokak'ta yer alan bir evden gelen kötü kokular mahalle sakinlerini rahatsÄ±z etti. Yaprak A. isimli bir kadÄ±nÄ±n, kÄ±zÄ± Gül A. ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde bir süredir onlarca canlÄ± kedi bulunduÄŸunu, çatÄ±da ise kedi cesetleri gördüklerini öne süren mahalleli, muhtarlÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulundu.Åžikayet üzerine birkaç kez eve gelen polis ve zabÄ±ta ekipleri, yasal dayanak olmamasÄ± nedeniyle söz konusu eve giremedi. Devreye hayvanseverlerin de girmesi üzerine, anne ve kÄ±zÄ± ikna edilip eve girildi. Girdikleri evde korkunç bir manzarayla karÅŸÄ±laÅŸan hayvanseverlerin cep telefonuna yansÄ±yan görüntüler dehÅŸeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, söz konusu evde onlarca kedinin bulunduÄŸu ve evin hijyenik açÄ±dan çok kötü bir durumda olduÄŸu görüldü.

KOKUDAN EVE GÄ°REMEDÄ°LER

Hayvanseverlerin de öncülük etmesi üzerine imza toplayan mahalleli, bu kez BeyoÄŸlu KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu. KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n ve sonrasÄ±nda Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devreye girmesiyle yasal süreç baÅŸlatÄ±ldÄ±. Evcil hayvan olmadÄ±klarÄ± için Orman Bölge MüdürlüÄŸünün sorumluluÄŸunda olan kedilerin bulunduÄŸu eve zabÄ±ta ve polis ekipleri, hayvanseverlerin de desteÄŸiyle girdi. Daha önce ekiplere direndiÄŸi belirtilen anne Yaprak A. ve kÄ±zÄ± Gül A., yine zorluk çÄ±kardÄ±. AsayiÅŸ ekiplerinin kontrolünde eve giren zabÄ±ta ve hayvanseverlerin kötü koku nedeniyle oldukça zorlandÄ±ÄŸÄ± görülürken, mahalleli ise kedilerin aÅŸÄ±lÄ± ve bakÄ±mlÄ± olduÄŸunu iddia eden anne ile kÄ±zÄ±na tepki gösterdi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
apartman Ã§atÄ±sÄ±

4 katlÄ± apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda korku dolu anlar

Konya'da Ã¶ÄŸle saatlerinde 4 katlÄ± apartmanda Ã§Ä±kan yangÄ±n panik yarattÄ±

Ã§ocuk tutuklama

Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan Ã§ocuk tutuklandÄ±

Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k DAEÅž Ã¼yesi ÅŸÃ¼phelisi tutuklandÄ±

kaÃ§ak gÃ¶Ã§men

Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmeyi planlÄ±yorlardÄ± yakalandÄ±lar

Edirne'de kaÃ§ak yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak isteyen 66 kaÃ§ak yakalandÄ±