BeyoÄŸlu'nda kÃ¶tÃ¼ koku yayan eve giren zabÄ±talar neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

BeyoÄŸlu'nda 50'den fazla kediyle yaÅŸayan anne ve kÄ±zÄ±n evine giren zabÄ±ta kÃ¶tÃ¼ kokuyla ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

BeyoÄŸlu'nun YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki TÄ±rmÄ±k Sokak'ta yer alan bir evden gelen kötü kokular mahalle sakinlerini rahatsÄ±z etti. Yaprak A. isimli bir kadÄ±nÄ±n, kÄ±zÄ± Gül A. ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde bir süredir onlarca canlÄ± kedi bulunduÄŸunu, çatÄ±da ise kedi cesetleri gördüklerini öne süren mahalleli, muhtarlÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulundu.Åžikayet üzerine birkaç kez eve gelen polis ve zabÄ±ta ekipleri, yasal dayanak olmamasÄ± nedeniyle söz konusu eve giremedi. Devreye hayvanseverlerin de girmesi üzerine, anne ve kÄ±zÄ± ikna edilip eve girildi. Girdikleri evde korkunç bir manzarayla karÅŸÄ±laÅŸan hayvanseverlerin cep telefonuna yansÄ±yan görüntüler dehÅŸeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, söz konusu evde onlarca kedinin bulunduÄŸu ve evin hijyenik açÄ±dan çok kötü bir durumda olduÄŸu görüldü.

KOKUDAN EVE GÄ°REMEDÄ°LER

Hayvanseverlerin de öncülük etmesi üzerine imza toplayan mahalleli, bu kez BeyoÄŸlu KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu. KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n ve sonrasÄ±nda Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devreye girmesiyle yasal süreç baÅŸlatÄ±ldÄ±. Evcil hayvan olmadÄ±klarÄ± için Orman Bölge MüdürlüÄŸünün sorumluluÄŸunda olan kedilerin bulunduÄŸu eve zabÄ±ta ve polis ekipleri, hayvanseverlerin de desteÄŸiyle girdi. Daha önce ekiplere direndiÄŸi belirtilen anne Yaprak A. ve kÄ±zÄ± Gül A., yine zorluk çÄ±kardÄ±. AsayiÅŸ ekiplerinin kontrolünde eve giren zabÄ±ta ve hayvanseverlerin kötü koku nedeniyle oldukça zorlandÄ±ÄŸÄ± görülürken, mahalleli ise kedilerin aÅŸÄ±lÄ± ve bakÄ±mlÄ± olduÄŸunu iddia eden anne ile kÄ±zÄ±na tepki gösterdi.