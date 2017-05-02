Doktor sandÄ±ÄŸÄ± kuafÃ¶re dudak dolgusu yaptÄ±ran kadÄ±n piÅŸmanÄ±m dedi

Adana'da dudaklarÄ±ndaki ÅŸekil bozukluÄŸu nedeniyle kalÄ±cÄ± dudak dolgusu yaptÄ±rmak isteyen hemÅŸire kadÄ±n, doktor sandÄ±ÄŸÄ± kuafÃ¶re iÅŸlemi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸikayetleri arttÄ± ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Adana'da kalÄ±cÄ± dolgu yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dudaklarÄ± birden ÅŸiÅŸince hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 22 yaÅŸÄ±ndaki hemÅŸire Merve KeleÅŸ, çok piÅŸman olduÄŸunu söyledi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) TÄ±p Fakültesi BalcalÄ± Hastanesi'nde GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± Servisi'nde görevli hemÅŸire Merve KeleÅŸ, kalça ve göÄŸüs dolgusu yaptÄ±ran arkadaÅŸÄ± Z.L.'nin önerisiyle kalÄ±cÄ± dudak dolgusu yaptÄ±rmaya karar verdi. Ä°ddiaya göre, kendini 'doktor' olarak tanÄ±tan kadÄ±n kuaförü S.G. ile tanÄ±ÅŸtÄ±. 12 Nisan'da Merve KeleÅŸ'in evinde S.G. tarafÄ±ndan 26 iÄŸne batÄ±rÄ±larak dudaklarÄ±na kalÄ±cÄ± dolgu iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸlem sonrasÄ± rahatsÄ±zlanan Merve KeleÅŸ, bir gün sonra özel bir hastaneye ardÄ±ndan da ÅŸikayetleri artÄ±nca kendi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DudaklarÄ± ÅŸiÅŸen Merve KeleÅŸ, BalcalÄ± Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim DalÄ± Servisi'nde hemen tedaviye alÄ±nÄ±rken S.G. hakkÄ±nda Cumhuriyet Polis Merkezi'ne ÅŸikayet dilekçesi sunup ifade verdi.

NASIL OLDU?

Hastanede yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Merve KeleÅŸ, ÅŸöyle devam etti:"DoÄŸuÅŸtan dudaÄŸÄ±mÄ±n sol alt tarafÄ±nda ÅŸekil bozukluÄŸu vardÄ±. Hep kalÄ±cÄ± bir dolgu iÅŸlemi düÅŸünüyordum. ArkadaÅŸÄ±m Z.L.'nin tavsiyesi üzerine kendini doktor olarak tanÄ±tan S.G. ile tanÄ±ÅŸtÄ±m. ArkadaÅŸÄ±m da kendisine kalça ve göÄŸüs dolgusu seanslarÄ± yaptÄ±rÄ±yordu. S.G. ile önce geçici dolgu üzerine anlaÅŸtÄ±k. Geçici dolgu yaptÄ±, 2-3 ay süreceÄŸini söyledi ama dolgu bir haftada eridi. 'Bunu kalÄ±cÄ±ya çevirelim' dedi. Kendi kliniÄŸinin tadilatta olduÄŸunu, 'VIP' olarak tanÄ±mlanan özel hastalara kendi evinde özel hizmet verdiÄŸini söyledi. Ben de inandÄ±m. Kendi evimde 12 Nisan'da kalÄ±cÄ± dolgu iÅŸlemi yaptÄ±rdÄ±m. YaklaÅŸÄ±k 1 saat sonra üÅŸüme, titreme ve ateÅŸ gibi ÅŸikayetlerim oldu. DudaÄŸÄ±ma 26 tane iÄŸne batÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, bundan kaynaklÄ± olduÄŸunu düÅŸündüm. Bir gün sonra dudaÄŸÄ±m çok ÅŸiÅŸti. S.G. ile görüÅŸtüm. Enfeksiyon kaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±, doktorla görüÅŸmem gerektiÄŸini söyledi. Özel bir hastaneye gittim. Sonra yüzüm, dudaklarÄ±m, gözüm, burnum daha da ÅŸiÅŸince kendi çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m hastaneye geldim."