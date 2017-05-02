GenÃ§ kadÄ±n doktor sandÄ±ÄŸÄ± kuafÃ¶re gidince olanlar oldu

Adana'da yaÅŸanan olayda hemÅŸire Merve KeleÅŸ, kendisini doktor diye tanÄ±tan kuafÃ¶re gidince hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±

Adana’da kendisini doktor olarak tanÄ±tan bayan kuaförüne dudak silikonu yaptÄ±ran hemÅŸire Merve KeleÅŸ, “Çok piÅŸmanÄ±m. Bu durumdan dolayÄ± ileride nasÄ±l bir hayat yaÅŸayacaÄŸÄ±m bu beni çok korkutuyor. Kendisinden ÅŸikayetçiyim” dedi.

Çukurova Üniversitesi BalcalÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde GöÄŸüs HastalÄ±klarÄ± PolikliniÄŸi'nde hemÅŸire olarak görev yapan 22 yaÅŸÄ±ndaki Merve KeleÅŸ’in hayatÄ± bir anda alt üst oldu. KeleÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 1 ay önce arkadaÅŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla internette kendisini estetik uzmanÄ± olarak tanÄ±tan bayan kuaförü Soner G. ile tanÄ±ÅŸtÄ±. DoÄŸuÅŸtan sol alt dudaÄŸÄ±nda ÅŸekil bozukluÄŸu olduÄŸu için dudaÄŸÄ±nÄ± kalÄ±nlaÅŸtÄ±rmak isteyen KeleÅŸ, Azerbaycan’da eÄŸitim gördüÄŸünü öne süren Soner G.’ye önce 500 TL'ye geçici dolgu yaptÄ±rdÄ±. Dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±. KliniÄŸi tadilatta olduÄŸu için iÅŸlemi evde yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen kuaför, 12 Nisan ÇarÅŸamba günü hemÅŸire Merve KeleÅŸ’e operasyonu yaptÄ±.

Merve KeleÅŸ’in dudaklarÄ± iÅŸlemden yarÄ±m saat sonra ÅŸiÅŸmeye baÅŸladÄ± ve 2 gün bu ÅŸiÅŸlikler devam etti. Bunun üzerine kuaför Soner G. ile irtibat kuran KeleÅŸ, “DudaklarÄ±n enfeksiyon kapmÄ±ÅŸ, bu beni aÅŸar doktora görün” cevabÄ±nÄ± aldÄ±. Bunun üzerine özel bir hastaneye giden KeleÅŸ, antibiyotik yazÄ±lÄ±p eve gönderildi ancak dudaÄŸÄ±ndaki ÅŸiÅŸlik ve aÄŸrÄ± geçmedi. 3 hafta önce ise çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastaneye baÅŸvuran ve Plastik Estetik Cerrahi KliniÄŸi’nde tedaviye alÄ±nan KeleÅŸ’in dudaÄŸÄ±na ne olduÄŸu belirlenemeyen bir malzeme kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve alerjik reaksiyon oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

“DOLGU YAPTIRMAYI ÇOK Ä°STÄ°YORDUM”

DudaklarÄ±na dolgu yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± piÅŸman olduÄŸunu söyleyen Merve KeleÅŸ, “Benim doÄŸuÅŸtan dudaÄŸÄ±mÄ±n sol alt tarafÄ±nda ÅŸekil bozukluÄŸu vardÄ±. Ben hep kalÄ±cÄ± dolgu iÅŸlemi düÅŸünüyordum. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n tavsiyesi üzerine kendisini doktor olarak tanÄ±tan bir kiÅŸi ile tanÄ±ÅŸtÄ±m. DudaklarÄ±ma ilk önce geçici daha sonra da kalÄ±cÄ± operasyon yaptÄ±. Operasyondan sonra dolgu ÅŸiÅŸmeye baÅŸladÄ± ve enfeksiyon kaptÄ±. Daha sonra özel bir hastaneye oradan da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m hastaneye geldim yattÄ±m. O gün bugündür burada yatÄ±yorum. Çok piÅŸmanÄ±m bunu söylemek ÅŸu anda çok anlamlÄ± deÄŸil. Dolgu yaptÄ±rmayÄ± çok istiyordum dudaÄŸÄ±mda bir deforme olduÄŸu için. ArkadaÅŸÄ±m da yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kiÅŸinin sosyal medya hesabÄ±nda dolgu yaptÄ±ÄŸÄ± birçok kiÅŸi vardÄ±. KiÅŸiye de doktorsun ama diploman nerede demek aklÄ±ma gelmedi. KeÅŸke deseydim” dedi.

“PÄ°ÅžMANIN VE ÅžÄ°KÂYETÇÄ°YÄ°M”

Soner G.’den ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±nÄ± da kaydeden Merve KeleÅŸ, “Karakola suç duyurusunda bulundum bugün adliye raporumu alÄ±p olayÄ± savcÄ±lÄ±ÄŸa intikal ettireceÄŸim. Kendisinden hem maddi hem manevi ÅŸikayetçiyim. Ben daha 22 yaÅŸÄ±ndayÄ±m dudaÄŸÄ±mÄ± tamamen kaybetme riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m. OlasÄ± durum bu maddenin buradan çÄ±kmasÄ±. Maddenin ne olduÄŸunu bu ÅŸahÄ±s söylemiyor. O yüzden nasÄ±l çÄ±karacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Bu durumdan dolayÄ± ileride nasÄ±l bir hayat yaÅŸayacaÄŸÄ±m bu beni çok korkutuyor. PiÅŸmanÄ±m, kendisinden de ÅŸikayetçiyim” ifadelerini kullandÄ±.

3 haftadÄ±r hastanede tedavi gören Merve KeleÅŸ, bu hafta ameliyat edilecek.

Kaynak: Sözcü