Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 15:23

Sel nedeniyle ev ve iÅŸ yerleri su altÄ±nda kaldÄ±

kilis haberleri

Kilis'te tkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle caddeler gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼, esnaf zor anlar yaÅŸadÄ±

Kilis'te aniden bastÄ±ran saÄŸanak yaÄŸmur nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri ile Kuyumcular ÇarÅŸÄ±sÄ±'nÄ± su bastÄ±.ÖÄŸle saatlerinde aniden bastÄ±ran dolunun yerini saÄŸanak yaÄŸmura bÄ±rakmasÄ± sonucu kent merkezinde sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±. BazÄ± ev ile iÅŸ yerleri ile Kuyumcular ÇarÅŸÄ±sÄ±'nÄ± su bastÄ±, Logar kapaklarÄ± suyun tazyiki nedeniyle yerlerinden çÄ±karken, araç sürücüleri ve vatandaÅŸlar ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar ayakkabÄ±larÄ±nÄ± çÄ±kararak yalÄ±n ayak su içerisinde yürürken, bazÄ± vatandaÅŸlar da iÅŸ yerlerinin tentelerinin altÄ±nda yaÄŸmurun dinmesini bekledi. Kilis kent merkezinde yaÄŸmur kanallarÄ± da yetersiz kaldÄ±. UlaÅŸÄ±mda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanmasÄ± nedeniyle Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekipler, sorun yaÅŸanan yerleri tespit ederek Kilis Belediyesine bildirdi. Kilis Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri ekipleri, su basan ev ve iÅŸ yerlerinde tahliye çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

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