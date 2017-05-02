Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 16:13

Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmeyi planlÄ±yorlardÄ± yakalandÄ±lar

kaÃ§ak gÃ¶Ã§men

Edirne'de kaÃ§ak yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak isteyen 66 kaÃ§ak yakalandÄ±

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak isteyen 66 yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±s yakalandÄ±. Göçmenlere organizatörlük yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 2 kiÅŸi de tutuklandÄ±.Edirne Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekiplerce, merkez, Havsa, KeÅŸan ve Uzunköprü ilçelerinde yapÄ±lan operasyonlarda, 54 Pakistan, 8 Suriye, 3 BangladeÅŸ ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak göçmen yakalandÄ±. ÅžahÄ±slara organizatörlük yapan 4 ÅŸüphelilerden 2'sinin serbest kaldÄ±ÄŸÄ±, 2'sinin ise çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konduÄŸu öÄŸrenildi.YabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±slarÄ±n Edirne ValiliÄŸi Ä°l Göç Ä°daresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiÄŸi bildirildi.

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