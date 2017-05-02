Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan Ã§ocuk tutuklandÄ±

Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k DAEÅž Ã¼yesi ÅŸÃ¼phelisi tutuklandÄ±

Ä°stanbul polisi, kentte eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sürülen 18 yaÅŸÄ±ndan küçük bir DEAÅž üyesini gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyon sonucu yakaladÄ±.Mahkemece önce serbest bÄ±rakÄ±lan ÅŸüphelinin daha sonra tutuklandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, terör örgütü DEAÅž'Ä±n küçük yaÅŸta bir çocuk üyesine eylem talimatÄ± verdiÄŸini tespit etti. Polisin terör örgütü DEAÅž'a yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sonunda 18 yaÅŸÄ±ndan küçük B.F.K. adlÄ± bir zanlÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirledi. Güvenlik güçleri, zanlÄ±yÄ± 23 Nisan'dan 2 gün önce operasyon ile Güngören'de gözaltÄ±na alarak Çocuk Åžube MüdürlüÄŸü'ne götürdü. Buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen B.F.K., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece önce serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. YapÄ±lan itirazlarÄ±n ardÄ±ndan Konya'da yeniden gözaltÄ±na alÄ±nan B.F K., emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan 27 Nisan'da çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.