4 katlÄ± apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda korku dolu anlar

Konya'da Ã¶ÄŸle saatlerinde 4 katlÄ± apartmanda Ã§Ä±kan yangÄ±n panik yarattÄ±

Konya'da 4 katlÄ± bir apartmanÄ±n çatÄ±sÄ±nda çÄ±kan yangÄ±n, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.YangÄ±n, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Selçuklu ilçesi Åžeker Mahallesi Kerbela Sokak üzerinde bulunan 4 katlÄ± bir apartmanÄ±n çatÄ± katÄ±nda çÄ±ktÄ±. Edinilen bilgiye göre, apartmanÄ±n çatÄ±sÄ±ndan dumanlar yükseldiÄŸini gören vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliÄŸi alÄ±rken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ä°tfaiye ekiplerinin soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n cep telefonu ile görüntü çekmeleri dikkat çekti. KÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.