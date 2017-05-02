Antalya'da kar kaplÄ± yollarÄ± aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Antalya'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde karla mÃ¼cadele devam ediyor

Antalya'da sahiller yaza hazÄ±rlanÄ±rken, yaylalarda ise karla mücadele sürüyor.Antalya BüyükÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, 1800 rakÄ±mlÄ± GündoÄŸmuÅŸ Söbüçimen YaylasÄ±'nda yer yer 5 metreyi bulan kar nedeniyle ulaÅŸÄ±m güçlükle saÄŸlanÄ±yor.

Belediye ekipleri, Yörüklerin göçü öncesinde karla kaplÄ± yollarÄ± ulaÅŸÄ±ma açabilmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°lçeler Koordinatörü Ä°sa Akdemir, GündoÄŸmuÅŸ AK Parti Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ali Arslan ve Ä°lçe Koordinatörü Ali Gülen, yaylaya çÄ±karak çalÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceledi.

Akdemir, Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel'in göreve gelir gelmez, yayla yollarÄ±nÄ±n gözden geçirilmesi konusunda adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Antalya'da yaklaÅŸÄ±k 3 bin kilometre yayla yolu bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Akdemir, "Bugüne kadar böyle sert bir kÄ±ÅŸ olmamÄ±ÅŸ. Biz geçtiÄŸimiz yÄ±l da yaylalarda karla mücadele ettik ama bu kadar kar yoktu. Bu yÄ±l karla mücadelede çok baÅŸarÄ±lÄ± olduk. UlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer kalmadÄ±. DaÄŸÄ±n baÅŸÄ±nda bir tek vatandaÅŸÄ±mÄ±z olsa bile biz o vatandaÅŸÄ±mÄ±za hizmet yapÄ±lmasÄ±ndan yanayÄ±z. 'GidemediÄŸin yer senin deÄŸildir', bu mantÄ±kla bakÄ±yoruz. Önümüzdeki günlerde göç baÅŸlayacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z rahatlÄ±kla yurduna gelebilsin diye bu bölgenin yolunu açacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Söbüçimen YaylasÄ±'nÄ± kullanan vatandaÅŸlardan Fatih DoÄŸan, karlÄ± yollarÄ±n açÄ±lmasÄ±na verdiÄŸi destekten dolayÄ± BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel'e teÅŸekkür etti. DoÄŸan, "Yayladaki evimize gidiyorduk, kar nedeniyle arabamÄ±z yolda kaldÄ± ve geri dönmek durumunda kaldÄ±k. Ekipler yolu açÄ±nca tekrar gideceÄŸiz." dedi.Mehmet DoÄŸan da karla kaplÄ± yollarÄ± açtÄ±klarÄ± için Türel ve ekibine teÅŸekkür etti.