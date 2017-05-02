Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 18:47

Ä°ÅŸÃ§i servisi kamyon ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

iÅŸÃ§i servisi

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde iÅŸÃ§i servisi ile bir kamyonun karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 10 kiÅŸi yaralandÄ±

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde iÅŸçi taÅŸÄ±yan servis minibüsünün bir kamyona arkadan çarpmasÄ± sonucu 10 kiÅŸi yaralandÄ±.Edinilen bilgiye göre, Turgutlu E-96 karayolu Erbiller Sanayi Sitesi kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana gelen kazada, Ä°zmir istikametinde seyir halinde olan Åž.A. (44) yönetimindeki 45 ZC 5538 plakalÄ± iÅŸçi servisi aynÄ± istikamette bulunan 34 ED 3613 plakalÄ± kamyona arkadan çarptÄ±. Kazada bazÄ± iÅŸçiler araç içerisinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±rken olay yerine çok sayÄ±da ambulans ve AKS ekibi sevk edildi.

Kazada R.U., M.C., H.A., Åž.A., F.Y., F.K., B.E., M.G., Ä°.A. ve M.A. isimli iÅŸçiler yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, yaralÄ±larÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu ve emniyet güçlerinin kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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