Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 02/05/2017 19:10

Meteoroloji o illeri uyardÄ± kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamada, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸöyle denildi: "Bu gece ve yarÄ±n Sabah saatlerinde ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sebep olacaÄŸÄ± ani sel, su baskÄ±nÄ± ve heyelan gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir."

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