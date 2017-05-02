Meteoroloji o illeri uyardÄ± kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ geliyor

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± iller iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamada, kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸöyle denildi: "Bu gece ve yarÄ±n Sabah saatlerinde ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sebep olacaÄŸÄ± ani sel, su baskÄ±nÄ± ve heyelan gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir."